北科大設B5G基地 蕭副總統盼打造太空科技國家隊

中央社／ 台北20日電

台北科技大學成立B5G低軌衛星通訊基地，將推動3大微學程，培育太空通訊人才，副總統蕭美琴期許未來能打造台灣在太空科技發展的國家隊，讓台灣成為太空產業不可或缺的角色。

北科大獲教育部「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」支持，成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，今天舉行揭牌儀式，蕭副總統、國家太空中心立方衛星計畫主持人陳嘉瑞等產官學界代表出席。

蕭副總統表示，很多民眾可能覺得太空很遙遠，但其實太空就在每個人身邊，例如遙測衛星等和國家安全、海域感知、國土管理等息息相關，偏鄉數位韌性、智慧海洋、無人載具開發等則和衛星產業、次世代通訊相關。

蕭副總統提到，國家全力支持太空產業和次世代通訊發展，台灣不能在世界上缺席，北科大打造B5G基地後，將成為產官學合作的樞紐，也希望能打造台灣在太空科技發展的國家隊；台灣第1個自製衛星星系福衛八號未來發射升空後，將成為許多產業驗證通訊關鍵技術的重要平台，台灣不只要加入太空產業，更要成為不可或缺的角色。

北科大校長王錫福指出，近幾年國內B5G低軌衛星通訊專業人才供不應求，北科大是技職體系唯一有太空研究所的學校；此次建置B5G基地，將與夥伴學校攜手培育新世代衛星通訊的關鍵人才，希望成為建構台灣韌性未來的生力軍。

陳嘉瑞表示，太空科技是引領國家未來發展的重要戰略領域，而太空中心過去和北科大密切合作，建置衛星測試設備、通訊實驗室，未來將透過B5G基地培育人才，並規劃 「射頻模組」、「通訊與接取網路」、「系統應用」3大微學程，並區分基礎、進階、核心課程，培育更多新血，共同推動台灣低軌衛星通訊的人才發展。

衛星通訊 太空 北科大
