普發一萬地方再加碼！竹市+5千、嘉義+6千 遠百成大贏家

遠百（2903）為普發一萬受惠股，本周股價驚驚漲，創下近半年新高，市場解讀，在政府普發現金陸續入帳、地方加碼方案相繼出爐之際，消費動能有望迅速回流；加上遠百為國內大型百貨業中唯一上市公司，且積極擴張版圖、未來展店與商場開發進度明確，成為此次刺激消費政策下最具代表性的受惠股。

隨著普發現金本周開放ATM領取，地方政府亦陸續加碼，新竹市確定再發5,000元、嘉義市長黃敏惠更喊出加碼6,000元「財源不是問題」。遠百在兩地皆設有商場，包括新竹大遠百、遠百嘉義店，直接受惠於民眾消費力道提升。今日股價一度觸及24元，漲幅逾3%，創下近半年高點。

回顧歷次政府發放振興資源的經驗，均對零售與餐飲市場帶來實質挹注。法人分析，2020年三倍券上路當月，零售市場增加約兩百多億元，餐飲業也明顯回升；2021年五倍券推出後，零售營業額在當月衝上逾3,700億元，創下歷來單月新高，餐飲業同樣達同期高峰。至於2023年改採現金普發6,000元，雖因缺少使用期限壓力，短期刺激效果略低於券類發放，但仍成功帶動民眾增加開支。而這次普發金額規模較上次更大，預期對內需市場將具實質拉動作用。

遠百總經理徐雪芳日前表示，今年零售環境挑戰大，但遠百秉持樂觀進取，透過精品改裝效應、信用卡合作及滿額贈禮加持，期望在普發現金與連假帶動下，能催化消費者血拚意願。

遠百因應普發1萬元政策提前布局，自11月12日至12月31日推出「全民普發1萬 遠百加碼力挺」活動，鎖定普發現金入帳後的消費力道。針對遠百APP金級會員，全館當日消費滿1萬元加贈HAPPY GO點數1,000點，並同步規劃多項限定組合價與特惠商品，鼓勵民眾將普發金用於實際購物，主打「夢想清單不用再等」。

搭配分店周年慶檔期最高回饋可達21%，其中竹北店活動持續至11月30日，板橋中山店至12月2日，並針對女裝與男童裝提供額外滿額贈，藉此放大普發效益、搶攻年底消費商機。

除政策題材帶動零售買氣外，遠百中長期發展亦具支撐力道。市場看好，集團持續擴大商場版圖，轉投資的SOGO大巨蛋商場預計明年上半年開幕，後續還有遠百寶慶店重建案及板橋TPARK新據點，最快於2028年啟用，布局完整、成長前景明確。