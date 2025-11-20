陳冲：海湖莊園劇本直接搬取數兆利益 是新型態殖民主義

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
陳冲表示，光復節真正的意義，不在記仇，而是在反對殖民主義，反對經濟掠奪，反殖民不只是呼喊口號，更需要在生活上、思想上乃至行動上，拒絕搬耗資源將本地經濟空洞化。圖/資料照片

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，過去20年，曾有兩次旅遊的景點，遊客罕至卻印象極為深刻，一次是2005年參訪大連的日俄監獄，另一次則是2014年到訪印尼萬隆的亞非會議舊址。

陳冲說，為何會有日俄監獄？1902年俄國盤據東北時，為關押反抗人士，率先完成一列房舍，日俄戰爭後，1907年轉為日本接管，又完成另一翼牢房建築，也順便囚禁不少韓籍政治犯，可以看出當年列強瓜分中國，劃分勢力範圍，日俄在東北分贓不均，大打出手的血淚歷史。

他認為，所謂Sphere of Influence（SOI勢力範圍），就是人類歷史上最不堪的一頁，粗胳膊列強在亞非等地，巧取豪奪，各據地盤，簡單言之，就是殖民主義，以武力搶奪資源，所謂日不落國，不過是「人為刀俎，我為魚肉」恥辱的代名詞。

二次大戰結束，列強早已兵疲馬困，擋不住亞非殖民地國家的民族自覺，面對民族國家紛紛獨立，1955年4月，第三世界國家在印尼萬隆（Bandung）召開首次「非白人國際會議」，代表全球半數人口的30國參加，在民族獨立、民族經濟的大纛下，會議公報譴責「一切形式的殖民主義」，可惜事後不結盟國家未能有良好的發展，歷經幾番分合，至今留存Global north及 Global south等名詞，尚可窺見歷史的斑痕。

印尼主辦亞非會議，本係極有光彩的盛事，但因總統蘇卡諾後繼的政敵不願張揚，連今年70周年都低調辦理，殊為可惜。

陳冲表示，當時應印尼國民福利基金會之邀，前往印尼首都演講金融海嘯，事後特別轉往萬隆亞非會議舊址憑弔，陪同人員似乎不解自己為何在此「舊房子」駐足良久，其實只是哀傷，人類有近百年深受殖民主義的荼害。

原以為殖民主義隨二戰漸次落幕，尤其是1989年後，全球化登場，世人天真以為SOI已是歷史名詞，殖民主義不會還魂，誰知新型態的殖民，又在各地蠢蠢欲動，拜登時代的國務卿，布林肯一句實話「 If you’re not at the table in the international system, you’re to be on the menu」，驚醒許多全球南方的國家，不由得想起早年一幅漫畫，列強表情貪婪，席地而坐，持刀正在切割世界地圖。

本年4月後美國掀起關稅風暴，嗣後陸續傳出，動輒強要數千億美元的投資，以及未來依照海湖莊園劇本（包括美元/美債的處理），直接搬取數以兆計的龐大利益，豈不是另種新型態的殖民主義，甚至是更赤裸裸的豪奪。

陳冲說，眼光回到台北，今年恢復為休假日後的光復節，有人似乎不情不願。依照總統府當天的新聞稿，居然隻字未提光復節，倒是兩度說到對抗威脅。府裏是否理解，光復節真正的意義，不在記仇，而是在反對殖民主義？反對經濟掠奪？重點是政治上的反殖民、經濟上的反殖民，還有文化上的反殖民，不只是呼喊口號，更需要在生活上、思想上乃至行動上，拒絕搬耗資源將本地經濟空洞化。

如果政治人物在如此關鍵大事上，還只會做選票算計，那也太淺薄可悲了！

陳冲表示，近來，不少人偏好兵推、演習，兵推演習的標準作業，是先講戰略目標，再談戰術方法，最後是戰鬥手段，面對經濟及文化的殖民主義，我們的戰略、戰術、及手段又在哪？

