回不去了？北市最低單價建案一年拉高2個字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

住展雜誌彙整台北市2024、2025年公開的預售新案實價資料，最低單價三案，2024年是文山區政大山區的「原禾呈真」、士林區社子地區的「合矩青澄」，與北投區復興崗一帶的「洰賦」，單價各是60.5萬元、66.2萬元、70萬元。

今年則為北投區復興崗區域的「華威豐耘」、內湖區四期重劃區的「和暘夏灣」，和大同區延三夜市地帶的「伊寧橋寓」，每坪交易80.7萬元、88.6萬元，以及91.9萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，觀察台北市所有預售產品的實價成交資訊，每坪百萬元以下，2024占比約兩成，今年占比不到一成五，多數都在100至120萬元。

且今年亮相建案的最低價不僅已無去年的六、七字頭，連八字頭亦屬零星，後今年房市低迷，北市最低單價案仍然走高，印證台北市房價鐵板一塊，不易撼動。

不過台北市出現相對低價產品其來有自，都有低樓層、外圍地段因素，2、3樓戶居多，位置上除了位在二線行政區外，還有山區、老舊生活圈、嫌惡設施一類因素，顯示羊毛出在羊身上硬道理。

雖然產品多位處較偏地段，但價格為王，市場反應不錯，今年市況差，「和暘夏灣」、「伊寧橋寓」仍能在半年內順利結案，「華威豐耘」銷售率迄今亦過半，台北市門牌可以單坪不到百萬元仍有其吸引力。

陳炳辰指出，目前在東湖、社子、南萬華等蛋白區傳出新案價都預期在九字頭，要買台北市相對低價新案，除了得在居住環境機能上有心理準備，也要因應單價攀升而犧牲空間坪數，比方說此次統計中的「伊寧橋寓」僅不到10坪才能壓低總價，否則不乏都已來到兩千多萬總價帶。

台北市低單價新案。資料來源／住展雜誌
台北市低單價新案。資料來源／住展雜誌

台北 預售
