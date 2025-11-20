台灣「雨衣大王」起家厝華麗轉身！台中豪宅一哥子品牌首案大公開

台中「豪宅一哥」聯聚建設旗下子品牌理仁建設首件住宅大樓建案全新落成，基地昔為台灣「雨衣大王」胡春達家族起家厝，公設全曝光，不但保留一處空間設置為「達會所」紀念，閱覽室、茶室更是懸掛「進士」御匾等藏品，延續聯聚一貫的人文底蘊。

「達新牌」雨衣與雨鞋是早期台灣人共同的生活記憶，理仁建設首案基地位於大七期生活圈，土地原為台灣「雨衣大王」達新工業創辦人之一胡春達家族的起家厝。

聯聚創辦人江韋侖認為，這裡是子品牌最具意義的起點，為紀念這段歷史，首案命名為「柏舍 H House」，其中，H取自胡氏首字母，「柏」則源自胡家二代之名，公設也特別保留一處空間，命名為「達會所」，延續土地獨特人文記憶。

聯聚建設總經理王于娟指出，聯聚建設長期深耕七期核心，子品牌首棟作品以45坪均質規畫，延續聯聚在建築品質的高標準，同時也是品牌首次跨出七期核心區的重要布局，隨後理仁在捷運市府站、文心中清站旁陸續推案，延續聯聚一貫的美學與生活質感。

走進理仁首案一樓大廳，公設空間由綠意環繞的公設廊道串連，閱覽室書櫃上方懸掛書法作品「知行合一」，出自江韋侖的爺爺江挺生手筆，牆面展示台灣西部古地圖，讓歷史的紋理自然流入日常；茶室懸掛一幅「進士」御匾，搭配「陋室銘」為題的楷書，以文化的厚度展現理仁生活美學。