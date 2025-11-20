高雄港新亞灣雙子星大樓開發案 打造高雄港灣智匯樞紐新地標

交通部19日舉辦「交通部114年度招商大會」，會中逾250位國、內外建築投資業、壽險業及公部門等單位參與盛會。本次招商大會由臺灣港務公司所提「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」為高雄市唯一臨水岸開發之亮點案件。

本案招商標的為臺灣港務公司自有土地，基地面積約3,517坪，緊臨高雄港旅運中心，居高眺望港灣水岸風情，具水岸開發區位優勢；其使用分區屬第一種特定經貿核心專用區（建蔽率60%，容積率630%），允建容積樓地板面積達22,160坪，開發強度高，且基地臨輕軌C9旅運中心站及捷運黃線Y15站，交通便捷，再加上相鄰高雄流行音樂中心、駁二藝術特區等休閒設施，立地條件優良，具高度開發潛力。

本招商案基地方整，規劃以設定地上權方式辦理招商，目前以朝向商場、辦公、旅館及會展中心等複合機能使用為主，預計總投資金額為87億元。

此外，招商基地位於亞洲新灣區發展核心地帶，該區域為高雄市政府近年積極建設之重點區域，除高雄展覽館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄市立圖書總館、高雄軟體園區及輕軌等重大建設外，市府更攜手中央陸續推動「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」、「亞灣2.0－智慧科技創新園區推動方案」及「亞洲資產管理中心高雄專區」等國家級計畫，累計至113年底已由鴻海、輝達、IBM、Cisco及微軟等共計331家廠商落腳亞灣，促使該區轉型發展為兼具科技、觀光、商業與文化之新興區域，更為企業主投資高雄市首選區域，本案期透過招商開發，打造成為高雄港灣智慧科技且兼具人流匯聚的樞紐新地標。