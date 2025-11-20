快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

光復鄉「超人村長」救災操勞過度入院…數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄港新亞灣雙子星大樓開發案 打造高雄港灣智匯樞紐新地標

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」建築模擬示意圖。照片／港務公司提供
「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」建築模擬示意圖。照片／港務公司提供

交通部19日舉辦「交通部114年度招商大會」，會中逾250位國、內外建築投資業、壽險業及公部門等單位參與盛會。本次招商大會由臺灣港務公司所提「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」為高雄市唯一臨水岸開發之亮點案件。

本案招商標的為臺灣港務公司自有土地，基地面積約3,517坪，緊臨高雄港旅運中心，居高眺望港灣水岸風情，具水岸開發區位優勢；其使用分區屬第一種特定經貿核心專用區（建蔽率60%，容積率630%），允建容積樓地板面積達22,160坪，開發強度高，且基地臨輕軌C9旅運中心站及捷運黃線Y15站，交通便捷，再加上相鄰高雄流行音樂中心、駁二藝術特區等休閒設施，立地條件優良，具高度開發潛力。

本招商案基地方整，規劃以設定地上權方式辦理招商，目前以朝向商場、辦公、旅館及會展中心等複合機能使用為主，預計總投資金額為87億元。

此外，招商基地位於亞洲新灣區發展核心地帶，該區域為高雄市政府近年積極建設之重點區域，除高雄展覽館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄市立圖書總館、高雄軟體園區及輕軌等重大建設外，市府更攜手中央陸續推動「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」、「亞灣2.0－智慧科技創新園區推動方案」及「亞洲資產管理中心高雄專區」等國家級計畫，累計至113年底已由鴻海、輝達、IBM、Cisco及微軟等共計331家廠商落腳亞灣，促使該區轉型發展為兼具科技、觀光、商業與文化之新興區域，更為企業主投資高雄市首選區域，本案期透過招商開發，打造成為高雄港灣智慧科技且兼具人流匯聚的樞紐新地標。

建築設計理念方面，基地配置屋頂平臺花園、綠陽臺、立面垂直綠化及公共廣場等綠帶空間，營造舒適、健康且環境友善之都市空間，並設置立體通廊系統串聯高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、捷運Y15站及周邊重大投資案件等節點，可透過空橋欣賞港灣美景，再造亞灣新面貌。投資人亦可依「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」及相關規定申設企業總部，享有20%容積獎勵等利多條件。

「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」建築模擬示意圖。照片／港務公司提供
「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」建築模擬示意圖。照片／港務公司提供

總部 輕軌
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

銅鑼土資場開發案無共識…鄉親大力反對 業者保證比法規標準更嚴格

高雄亞灣智慧社宅獲2025城市工程品質金質獎 預計2年後完工招租

高雄港引水人年薪上千萬！法院民事判決證實薪資數字

盼不到影城！無人投標 台鐵員林火車站都更開發案3度流標

相關新聞

電力設備大缺貨 爆漲價潮…台電董座：一個變壓器要等24個月

台電董事長曾文生昨（19）日示警，近期電力設備缺貨又漲價，甚至交期長達五年。重電業界表示，全世界都在要貨，台電狂催搶重電...

航空三雄 2026迎大好年…市況可望點鐵成金

美中問題導致大陸飛美航班減，亞洲轉機需求爆發，加上航空油價看跌到明年，國內航空三雄華航、長榮航、星宇航等積極擴大增班北美...

回不去了？北市最低單價建案一年拉高2個字頭

住展雜誌彙整台北市2024、2025年公開的預售新案實價資料，最低單價三案，2024年是文山區政大山區的「原禾呈真」、士...

霸氣包棟！境外法人2.8億元現金打包南高雄整棟商辦

高雄科技產業起飛，法人霸氣包棟買商辦！根據內政部實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區青年一路的商辦大樓「青年館大樓」，今年...

台灣「雨衣大王」起家厝華麗轉身！台中豪宅一哥子品牌首案大公開

台中「豪宅一哥」聯聚建設旗下子品牌理仁建設首件住宅大樓建案全新落成，基地昔為台灣「雨衣大王」胡春達家族起家厝，公設全曝光...

高雄港新亞灣雙子星大樓開發案 打造高雄港灣智匯樞紐新地標

交通部19日舉辦「交通部114年度招商大會」，會中逾250位國、內外建築投資業、壽險業及公部門等單位參與盛會。本次招商大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。