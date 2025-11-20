快訊

彰化人就是愛「透天」？交易占4成、創歷史新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
彰化街景。圖／中信房屋提供
彰化街景。圖／中信房屋提供

最近幾年，全台各地一棟棟高樓大廈如雨後春筍般出現，不過，在彰化市，中古透天依然是購屋民眾的心頭好。依據實價資料，今年彰化市屋齡30年以上中古透天成交169件，占全市住宅交易總件數406件的41%，寫下歷史新高。

中信房屋金馬加盟店店長謝其洲指出，自2013年有統計數據以來，彰化市中古透天的交易占比普遍落在20%-30%，今年則是首度突破4成，顯示隨著市場降溫，自住需求逐漸成為交易主力，也讓中古透天的占比持續上升。

謝其洲指出，今年受大環境影響，彰化的外來客群和投資客群大幅減少，市場轉由自住需求撐盤。中古透天土地持份高，使用面積大，房價親民，又具未來改建效益，向來是自住客的首選。

此外，彰化市也有很多外來就業就學的醫護人員和學生族群，租屋需求活絡，若將中古透天改建成套房對外出租，也可帶來穩定且可觀的租金收益。

他表示，正因具備這種「自住與投資兩相宜」的特性，中古透天自然能在市況降溫之際，仍展現出一定的市場韌性。

謝其洲表示，目前彰化市買方詢問度較高的區塊是在彰基醫學中心和秀傳紀念醫院一帶，當地可說是彰化市的蛋黃區，周遭商圈林立，又有彰化第一間百貨公司的議題坐鎮，居住條件相當優越。

不過，相對來講，此區塊的房價也會稍高一些，更適合有經濟基礎的換屋族與置產族。

有預算考量的首購族，他建議可選擇金馬路、線東路周邊，此區為彰化市最寬的外環道，周邊涵蓋多項重點建設，包括彰交特區及中捷綠線延伸等，總價不到2,000萬就能找到屋況還不錯的中古透天，CP值相當高。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，受到高房價、居住觀念改變、建商推案策略調整等因素影響，如今大樓華廈愈來愈常見，透天產品反而逐漸稀有，正所謂「物以稀為貴」，透天產品也因此具備較高的抗跌保值性。

不過，她也提醒，由於中古透天屋齡偏高，屋況、結構安全、貸款條件等細節都需要格外留意，建議購屋民眾應找專業、在地的房仲業者協助，挑選適合的標的。

彰化市屋齡30年以上中古透天交易占比。資料來源／台灣房屋
彰化市屋齡30年以上中古透天交易占比。資料來源／台灣房屋

市場 房價 透天 透天厝
相關新聞

電力設備大缺貨 爆漲價潮…台電董座：一個變壓器要等24個月

台電董事長曾文生昨（19）日示警，近期電力設備缺貨又漲價，甚至交期長達五年。重電業界表示，全世界都在要貨，台電狂催搶重電...

航空三雄 2026迎大好年…市況可望點鐵成金

美中問題導致大陸飛美航班減，亞洲轉機需求爆發，加上航空油價看跌到明年，國內航空三雄華航、長榮航、星宇航等積極擴大增班北美...

回不去了？北市最低單價建案一年拉高2個字頭

住展雜誌彙整台北市2024、2025年公開的預售新案實價資料，最低單價三案，2024年是文山區政大山區的「原禾呈真」、士...

霸氣包棟！境外法人2.8億元現金打包南高雄整棟商辦

高雄科技產業起飛，法人霸氣包棟買商辦！根據內政部實價登錄最新揭露，位於高雄市苓雅區青年一路的商辦大樓「青年館大樓」，今年...

台灣「雨衣大王」起家厝華麗轉身！台中豪宅一哥子品牌首案大公開

台中「豪宅一哥」聯聚建設旗下子品牌理仁建設首件住宅大樓建案全新落成，基地昔為台灣「雨衣大王」胡春達家族起家厝，公設全曝光...

高雄港新亞灣雙子星大樓開發案 打造高雄港灣智匯樞紐新地標

交通部19日舉辦「交通部114年度招商大會」，會中逾250位國、內外建築投資業、壽險業及公部門等單位參與盛會。本次招商大...

