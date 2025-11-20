延後退休淪口號 八成中高齡員工盼60歲後繼續工作但六成八企業沒制度

隨著平均餘命延長，延後退休成趨勢。104高年級最新發布《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》，揭露中高齡主動應徵人數從2023年每月平均6.1萬人，成長到2025年的8.2萬人，3年成長34%；80.6%的中高齡員工，希望60歲以後繼續工作，但68.6%的企業缺乏實質制度。

《勞基法》修法通過，勞資可以協商延後65歲強制退休年齡，鼓勵中高齡繼續留任。根據104人力銀行旗下104高年級最新發布的上述白皮書，80.6%中高齡員工希望60歲以後繼續工作，其中，60.2%願意在65歲以後才退休；中高齡對於延後退休有高度意願，但34.2%的企業對於留用中高齡員工沒有任何措施，僅34.4%企業停留在口頭鼓勵，合計68.6%的企業缺乏實質制度。

針對有意退休的中高齡員工，白皮書指出，55.6%的企業沒有員工退休規劃，21%企業還在規劃、目前暫時沒有，合計76.6%的企業缺乏明確或實際執行的員工退休準備制度。至於有員工退休準備的企業，42.1%提供回聘制度、占比最高，23.8%提供優於法令的退休條件，21%提供團體年金險，提供退休準備服務（課程學習）、志工或社團參與的企業不到兩成，協助中高齡需要的第二人生藍圖準備明顯不足。

104高年級總經理吳麗雪指出，日本、新加坡2024年65歲以上勞動參與率超過2成，企業透過建立「延後退休＋回聘雙軌制」，視退休為職涯轉型一環，讓資深員工成為導師與知識守門人，對企業而言，留任制度是永續治理的延伸，結合薪資彈性、再聘安排與退休前學習支持，延續人力資本，同時回應員工財務與心理安全需求，讓退休成為共創新價值的起點。

AI大浪來襲，企業如何看待中高齡員工的AI能力？根據白皮書，46.4%的企業認為，已是高中齡員工應具備的基本技能，24.7%認為可提升薪資待遇。中高齡如何應用AI？48.2%企業認為可用於行政庶務、39%應用在客戶服務、28.3%應用在人力資源，最看好AI應用在「支援性、客服型」工作。當企業看重中高齡AI能力，41.5%提供免費學習資源、37.9%提供內部課程或專家分享、20.5%補助外部培訓課程，但也有高達31.2%暫無AI培訓措施。

吳麗雪觀察，企業對中高齡使用AI若停留在「高期待、低支持」的矛盾，期待與支援落差，讓中高齡被困在數位鴻溝，持續加劇中高齡的焦慮與排斥感；建議建立內外部AI學習資源，針對中高齡設計更彈性的學習方案（如模組化課程、小班制、實作導向），降低進入門檻，將AI學習納入職涯發展的一部分，讓中高齡員工真正銜接數位轉型，避免「會用AI」淪為世代鴻溝。