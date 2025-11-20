醣聯攜手日本北海道大學醫院 進行 GNX1021胃癌研究開發

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

醣聯（4168）20日宣布，與日本北海道大學醫院（Hokkaido University Hospital）正式簽署合作研究協議，共同展開次世代抗體藥物複合體（ADC）GNX1021的精準醫療研究。本次合作將作為醣聯2026年啟動日本臨床一期試驗的重要前導里程碑，強化GNX1021在胃癌治療領域的臨床發展潛力。

台灣醣聯表示，此次合作主要深入探索GNX1021所辨識的醣抗原「分支型 Lewis B/Y(bLeB/Y)」在日本胃癌患者腫瘤組織中的表現特徵，並比較其與既有臨床生物標記（包括HER2、CLDN18、PD-L1）等的關聯性。藉此鎖定最有機會受惠於GNX1021治療的患者族群，推進以精準醫療為核心的臨床開發策略。

根據日本國立癌症中心（NCC）資料，胃癌為日本第三大常見癌症與第四大癌症死因，2024年新增病例約11萬5,100人、死亡人數近4萬人。台灣衛福部癌症登記報告亦指出，胃癌為台灣第八大癌症死因，每年約有4,000名新診斷患者、逾2,000人因胃癌離世，凸顯台日兩地皆面臨高度未被滿足的醫療需求，臨床上仍迫切需要更有效的治療選擇。透過本次合作，醣聯與北海道大學醫院將整合雙方在臨床研究與腫瘤生物標記分析的專業優勢，找出具GNX1021治療潛力的精準族群，並為未來臨床試驗設計提供重要依據。

台灣醣聯總經理楊玫君表示：「此次合作標誌著GNX1021臨床發展的重要起點。我們期待透過更完整的科學證據與臨床轉譯研究，明確鎖定適合GNX1021的胃癌族群，為無法接受HER2或CLDN18標靶治療的患者帶來全新的治療機會，進一步改善胃癌領域長期未被滿足的醫療需求。」

