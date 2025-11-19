亞緹國際企業攜手 Penagos 進軍台灣咖啡後製自動化
由臺灣圖南雲耕咖啡生產合作社舉辦的台灣咖啡業者年度盛事「114年一貫化自動化咖啡後製處理觀摩暨研發成果發表會」，在古坑鄉圓滿落幕。Penagos授權經銷商亞緹國際企業與台灣總代理翰嶸公司應邀出席，現場展示來自哥倫比亞的Penagos咖啡農機設備，吸引眾多業者關注。
台灣咖啡產業正面臨高齡化與勞動力不足的挑戰，如何導入省工、省力的後製技術，成為提升競爭力的關鍵焦點。
此次展示的Penagos咖啡農機設備，是全球百年品牌，以高效、省水與精準處理聞名於咖啡產業。業者標榜這項設備能大幅減少脫皮、脫膠、清洗等流程的人力需求，並透過標準化作業協助提升生豆品質。現場業者及農友紛紛肯定其穩定性、效率與在地應用可行性，使自動化後製的價值更加具體化。
亞緹國際企業指出，過去處理1噸咖啡漿果需要耗費10噸水以上，現在只需要幾百公升，節省近50倍；人力成本也由4人8小時降至不到1小時，相當於提升10倍的產能。因此自動化技術的推動不僅能減輕農友負擔，也讓農民得以把更多心力投入田間管理與風味調整，在精品咖啡市場中掌握更高的一致性與品質優勢。對於正面臨人力結構改變的台灣咖啡產業而言，後製自動化是不可逆的發展趨勢。
亞緹國際企業表示，將持續攜手Penagos台灣總代理翰嶸公司共同推動設備導入，並配合政府各項補助政策，協助業者找到最適合的自動化解決方案。未來也期許成為咖啡農業與主管機關之間的重要技術橋樑，與台灣業者共同打造省工、高效、高品質的咖啡後製新時代。
