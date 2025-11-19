快訊

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

寶佳拚入主 陳瑞隆辭中工董事

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

中工昨天公告，中石化法人董事代表人陳瑞隆請辭，理由為「個人主觀與客觀因素」，引發外界對中工經營權攻防的聯想。尤其目前正值寶佳集團大舉增持中工股票、股權已突破一成三，市場人士直指，陳瑞隆的請辭「時間點非常敏感」，不排除與後續董事席次布局有關。

不過，消息人士指出，陳瑞隆很早就想辭任中石化董事長，只因遲未找到合適接任者而拖延至今，可能中石化董事長已找到人選。此外，他近期涉入京華城案，雖獲交保，但也感到身心俱疲，因此此次辭去中工董事代表人「未必只有經營權因素，是他本來就準備退場」。

寶佳集團近期買盤猛烈，集團目前累計持有中工約廿萬張、持股達百分之十三。取得多數股權後，中工與相關的中石化股價日前均爆量拉升，中工一度攻上十七點五元，但後續被列為處置股期間股價轉為盤整，昨天「出關」第一天股價重挫百分之九點五，收在十五點二五元。

據熟悉寶佳運作的人士指出，威京集團主席沈慶京與寶佳副董事長林家宏之間，已有中間人穿梭溝通，希望雙方坐下談，不排除陳瑞隆此時請辭，是為後續協商鋪路。

市場人士解讀，陳瑞隆請辭，可能是為寶佳釋出一席法人董事席次，被視為「可控、善意的談判訊號」。該人士直言，「寶佳已拿下逾一成三股權，董事會布局勢必重洗，先讓出一席位，有利後續談判。」

中工表示，陳瑞隆本來就有計畫要退休，因年事已高，所以按照自己的人生規畫準備退休。

中工
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

與寶佳併購有關？中石化董事長陳瑞隆辭任中工董事 本人回應了

京華城案傳吳順民作證 柯文哲、沈慶京、應曉薇出庭

京華城弊案吳順民今作證 柯文哲辯護人再聲請勘驗偵查光碟？可觀察

京華城案沈慶京「再槓」林欽榮 「任意沒收人民的財產」

相關新聞

寶佳拚入主 陳瑞隆辭中工董事

中工昨天公告，中石化法人董事代表人陳瑞隆請辭，理由為「個人主觀與客觀因素」，引發外界對中工經營權攻防的聯想。尤其目前正值...

擊敗眾多強敵 屋馬餐飲集團勇奪「FHC澳洲紅肉庖丁挑戰賽」亞軍

第二屆「FHC澳洲紅肉庖丁挑戰賽」於上海浦東新國際博覽中心圓滿落幕，來自世界各地的隊伍齊聚一堂，展開緊湊而激烈的技藝較量...

與寶佳併購有關？中石化董事長陳瑞隆辭任中工董事 本人回應了

中工（2515）19日晚間公告，中石化（1314）董事長陳瑞隆辭任法人董事代表人，異動原因為個人主觀與客觀因素，引發外界...

智崴將打造南美洲首座飛行劇院 為全球市場布局邁向新里程碑

智崴（5263）19日於國際主題樂園暨遊樂設備展（IAAPA Expo）分享中、南美洲飛行劇院消息，以及全新飛行劇院產品...

小社區住宅成主流 北市第3季預售市場推案規模放緩

台北市政府地政局19日公布今年第3季預售建案相關統計，全市預售案申報量較上季減少42.11％，顯示市場推案規模有放緩趨勢...

大魯閣攻美國！錢德勒店24小時營運 科技打擊、餐飲娛樂一次滿足

大魯閣（1432）在美國的第三家棒壘球打擊中心於亞利桑那州鳳凰城錢德勒（Chandler）隆重開幕。繼今年3月在德州...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。