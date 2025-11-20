大師論壇12月16日登場 諾貝爾經濟學獎得主羅賓森解析國家經濟發展

經濟日報、臺灣大學共同主辦的「2025大師論壇」，將於12月16日登場，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）來台，他將以「國家體制與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談，將為年底國內最重要知識饗宴。

羅賓森為芝加哥大學教授，他與麻省理工學院教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）和江森（Simon Johnson），於2024年共同獲頒諾貝爾經濟學獎，主要是表彰他們對社會制度如何形成並影響國家繁榮的研究，不僅彰顯其研究的重要性，更確立羅賓森等人在當代經濟與政治學界的地位。本次大師論壇由經濟日報、臺灣大學共同主辦，台新新光金控（2887）、凱基金控、亞洲大學合辦。

羅賓森是芝加哥大學哈里斯公共政策學院及政治系教授。他長年投入研究政治制度、經濟發展與歷史演變間的關係，致力推動跨國學術對話與全球衝突研究，其學術成就與影響力遍及全球。

他橫跨政治學與經濟學的紮實背景，加上從1990年代初期起親自前往哥倫比亞、玻利維亞到波札那等地的第一手觀察和研究，讓羅賓森的研究結合了理論模型、歷史分析與實地調查，尤其對拉美、非洲與亞洲的政治經濟結構，有著深入且實證性的觀察。他與艾塞默魯合著的《國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源》（Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty），自2012年出版以來已譯為40餘種語言，廣泛影響全球政策思考與學術研究。不僅在學界具有重要地位，也為公共政策、國際發展與民主轉型提供深刻啟發，顯示其學術研究與實務應用之間的緊密連結。

羅賓森2018年底時曾應台大經濟系之邀來台，為《自由的窄廊：國家與社會如何決定自由的命運》一書作專題演講，談談他寫這本書的起因、分析以及結論。

2022年8月時，前美國眾議院院長裴洛西訪台、一度引起地緣政治緊張之際，羅賓森與艾塞默魯也在國際媒體上撰文，支持台灣對民主世界的重要性，並批評中共一黨領政的錯誤。

羅賓森2024年得獎後接受媒體電話訪問時表示，許多社會已經成功轉型成自己、艾塞默魯和江森所謂的「包容性社會」，「在現代世界，你能看到這在南韓、台灣及模里西斯發生過。」

立即預約報名