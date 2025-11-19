達新創辦人家族起家厝 華麗轉身豪宅案「理仁柏舍」落成

台中豪宅一哥聯聚建設旗下子品牌理仁建設，首件作品「理仁柏舍」正式完工落成。此案基地原為達新工業（1315）創辦人之一胡春達家族的起家厝，如今華麗轉身成為豪宅建案，達新工業家族也有購入，在台中業界傳為美談，也受到市場矚目。

「理仁柏舍」基地正對新光三越與大遠百，以一巷之距遠離人潮、保有隱密性，同時兼具七期市政核心地段的生活便利。而「理仁柏舍」的完工，讓住戶從公設空間到住宅室內，都能感受到延續聯聚的品質基準與美學堅持。

對長期深耕七期核心的聯聚建設而言，「理仁柏舍」是子品牌理仁建設的首棟作品，以45坪均質規劃切入中坪數市場，可說是品牌首次跨出七期核心區的重要佈局。

隨後推出鄰近市府捷運站的「理仁奕舍」，以及位於文心中清站的「理仁泰舍」系列作品，均延續聯聚與理仁建設品牌一貫的美學與生活質感，同樣受到市場關注。

值得注意的是，「理仁柏舍」基地前身，為台灣代表性企業達新工業創辦人之一胡春達的家族起家厝，「達新牌」雨衣與雨鞋是早期台灣人共同的生活記憶，陪伴許多人成長，這片土地承載著企業務實經營與家族共榮的精神。

為紀念這段歷史，聯聚創辦人江韋侖將新案命名為「理仁柏舍H House」，其中H取自胡氏首字母，柏則源自胡家第二代之名，此外也特別保留一處空間，命名為「達會所」，延續土地獨特人文記憶。據了解，達新工業家族也購入4戶。

聯聚建設總經理王于娟表示，「理仁柏舍」以新現代語彙詮釋居住美學。建築設計注重空間比例與採光通風的平衡，外觀以錯層陽台與垂直綠化構築立面層次，使自然元素融入日常生活。

在節能與環保、永續的要求上，建築整合了太陽能、雨水回收與中水再利用系統，並採用低污染、可回收建材，降低建築生命周期的環境負荷。

另外，還導入能源管理平台（BEMS），結合智慧空調、照明與電梯自動調節系統，提升能源效率與維運穩定度。王于娟強調，這不僅是技術上的創新運用，更是實踐ESG永續理念的具體展現。

而該案無論基地選址、歷史脈絡、公設動線或建築語彙，都受到市場關注。2020年預售開賣時，以平均單價51萬元，締造1個月完銷紀錄，而該社區最近一筆成交單價已來到75萬元，被市場視為「買到賺到」的代表之一。

另外，聯聚建設也宣布，總銷達220億元的豪辦「聯聚中衡大廈」將於12月中正式公開。據了解，此案預約賞屋客超過300組，其中與台積電供應鏈相關廠商，比重超過二成，其餘則以電子科技、生技醫療及建築相關業別為主。