快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

訂單急催 重電業者又愛又怕

經濟日報／ 記者朱曼寧籃珮禎 ／台北報導

重電業產能吃緊，重電產業鏈業者直言，國內外客戶訂單急催，各大業者只能一邊加班趕工，一邊還得審慎擴產，以各迎接全球第二波AI資料中心建設大潮，現在被訂單追著跑，只能說「痛並快樂著」。

重電指標業者包括華城（1519）、士電、亞力及中興電、東元、大同等，皆有擴產計畫，華城表示，桃園觀音三廠正在擴建中，預計年底完工，明年加入生產行業，量產後總產能增加30％，總計華城有四座廠，包括中壢廠生產小型配電變壓器，觀音二廠為大型變壓器，觀音三廠生產中型變壓器，台中廠為生產超大型變壓器，未來可利用不同廠房的產能支援及設備借用等彈性規劃調整。

士電指出，訂單能見度達2028年，由於未來二年產能全滿， 因應訂單需求斥資12億到13億元興建T3工廠，預計9月中正式量產，聚焦345Kv，將朝向500Kv級廠房，屆時產能較T1、T2增加30%。而T4工廠於第4季落實規劃，預計2026年底完工，主要生產161Kv未來往230Kv產品，投資金額約10億-11億元，產能可再增加20%。總計T3、T4新廠量產後，總產能將增加總計50%。

亞力表示，目前產線滿載，楊梅變壓器二廠已完工，開始陸續出貨，預計待台電認證後，每年可在增加改良型及亭置式變壓器約10億元至15億元訂單，屆時整體產能可增加10％。另外也會利用周邊空廠房作為倉儲緩衝，而楊梅廠的新建用地預計明年完成地目變更，屆時也可以興建新廠，以因應市況。

中興電表示，今年嘉義廠完成三進廠房改建並完成林口廠1,880坪倉庫增建，產線順暢度提升後，已提升產能約20%，明年將完成自動化焊接與AI報價系統，人事、會計、資訊以AI協助處理來增加產出效率，預期可提升產能15%-20%。

華城
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

楊梅警前進地方活動 把握機會教民眾守護荷包

全民權證／華城 挑價內外20%

鳳凰來襲！觀音老婦不敵強風跌倒無法起身 波麗士即刻救援

華城上季每股純益 3.45元

相關新聞

電力設備大缺貨 爆漲價潮…台電董座：一個變壓器要等24個月

台電董事長曾文生昨（19）日示警，近期電力設備缺貨又漲價，甚至交期長達五年。重電業界表示，全世界都在要貨，台電狂催搶重電...

航空三雄 2026迎大好年…市況可望點鐵成金

美中問題導致大陸飛美航班減，亞洲轉機需求爆發，加上航空油價看跌到明年，國內航空三雄華航、長榮航、星宇航等積極擴大增班北美...

台中林酒店除夕三千人熱鬧圍爐 住宿券、餐券現抽現領

台中林酒店駿馬年圍爐不漲價，除夕推出兩款佳餚菜色，不僅能輕鬆品嚐星級主廚的料理手藝，還有知名樂團LIVE熱力表演、財神親...

大師論壇12月16日登場 諾貝爾經濟學獎得主羅賓森解析國家經濟發展

經濟日報、臺灣大學共同主辦的「2025大師論壇」，將於12月16日登場，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（Jame...

訂單急催 重電業者又愛又怕

重電業產能吃緊，重電產業鏈業者直言，國內外客戶訂單急催，各大業者只能一邊加班趕工，一邊還得審慎擴產，以各迎接全球第二波A...

彩繪機齊飛 搶觀光萌商機

華航、長榮航、星宇看好觀光「萌商機」，彩繪機齊飛。華航攜手迪士尼「動物方城市 2 主題彩繪機」昨（19）日亮相登場，再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。