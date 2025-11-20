快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

電力設備大缺貨 爆漲價潮…台電董座：一個變壓器要等24個月

經濟日報／ 記者朱曼寧江睿智／台北報導
電力系統示意圖。 圖／AI生成
電力系統示意圖。 圖／AI生成

台電董事長曾文生昨（19）日示警，近期電力設備缺貨又漲價，甚至交期長達五年。重電業界表示，全世界都在要貨，台電狂催搶重電設備，現在各大廠的產能都爆滿，大型重電設備缺貨恐成新常態。 

全球AI搶電燒到重電設備，缺貨、漲價問題炸鍋。曾文生昨日出席「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，他致詞時表示，全世界都在競爭電力，所有電力設備都漲很多。一個變壓器過去要排12個月至18個月，現在要排24個月，甚至美國報告顯示要排60個月，他直言「看到都傻眼」，全世界電力設備競爭非常激烈，包括天然氣機組。

AI用電需求爆發，重電業界直指，電廠建置所需的大型變壓器需求「來得又急又多」，現在台電比他們還急、急叩台廠備產能，但國內外客戶都催著要貨，即使業界全面動起來都仍面臨大缺貨問題，下一步恐還有漲價潮。其中，華城（1519）、士電、亞力、中興電、東元等指標大廠，均全力支援國內需求，並滿足國際客戶。曾文生提到，最近與台灣貿易密切國家，紛紛投入AI，拉動電力龐大需求。這樣局部性龐大需求，連帶使台電思考要如何安排負載、電網如何調節、電力如何使用等問題。

重電業者表示，變壓器從全球基礎建設、綠能發展下，就開始延生出需求，到了近期的AI產業發展，需求更是急速拉上來，國際大廠交期紛紛延長，國內業者同樣產能吃緊，引爆變壓器大缺貨潮。

電力供應鏈業者指出，由於過去市場對變壓器需求少，電力設備產業沉寂了多年，導致許多零組件廠商也紛紛不做了，但這兩年需求極速湧上，專做變壓器的零組件廠商一時無法因應，而這個狀況就會「牽一髮動全身」，零組件產能出不來，變壓器交期自然就會延長。

重電業者也透露，近期有廠商被停權，產能吃緊狀況也更為嚴重，台電很急，也希望業者能共體時艱，盡量把國內需求率先填滿，業者全開產能也積極擴產因應，但仍難解燃眉之急。

亞力表示，交期急如星火，業者必須得把產能塞得很滿，還要加班趕工才能符合交期。士電則指出，未來兩年產能已經全滿，不僅趕工，也在積極擴廠中，力拚變壓器都盡量如期交貨。華城表示，目前國際變壓器大廠的交期約四年以上，華城交期在兩到三年左右。

台電 AI 曾文生


