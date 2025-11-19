台中林酒店除夕三千人熱鬧圍爐 住宿券、餐券現抽現領

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
駿馬LIN門年菜外帶，適合6至8人宅家圍爐的十道星級美味。記者宋健生/攝影
駿馬LIN門年菜外帶，適合6至8人宅家圍爐的十道星級美味。記者宋健生/攝影

台中林酒店駿年圍爐不漲價，除夕推出兩款佳餚菜色，不僅能輕鬆品嚐星級主廚的料理手藝，還有知名樂團LIVE熱力表演、財神親臨立馬發財，以及每年千人最期待的壓軸抽獎，價值萬元住宿券、buffet餐券等多樣好禮，現抽現領，開放預訂已近九成滿席。

台中林酒店行銷公關羅佩珊說，林酒店每年除夕都吸引超過3,000位賓客歡慶，無論是宴會廳或森林百匯，現場總是人潮滿滿、熱鬧非凡，充滿濃厚的團圓年味。不少顧客擔心除夕圍爐一桌難求，早在6月份就開始提前詢問，因此自10月20日起開放預訂至今，已近九成滿席，其中老顧客續訂更高達七成，顯示林酒店除夕圍爐深受賓客的支持與喜愛。

台中林酒店宴會廳年夜飯提供十人宴席2萬999元+10%，還有尊榮包廂十人宴席2萬9,999元+10%。行政主廚劉泰洋親率團隊料理澎湃饗宴，入座即享十全十美的十道迎賓開胃菜，接續端出象徵福壽安康的雙味波士頓龍蝦、年年有餘的清蒸深海紅鰷、八方來財的旭蟹糯米糕，以及原盅雞燉鮑魚位上極鮮湯品等多道盛宴，道道寓意馬年新春慶團圓。

享用之餘可欣賞現場演唱、還有財神爺從天而降，接過滿滿財運後，就有機會現場帶走價值1萬3,800元的住宿券。

除了圍爐桌菜，酒店森林百匯buffet年夜飯升級雙盛宴，除夕限定位上頂級鮑魚沙拉和奢華五味龍蝦乙客，現場上百道異國美食吃到飽，每客2,288元+10%，開放預訂僅十天，第一場時段已額滿，第二場時段至今8成滿位。

另外，駿馬LIN門年菜外帶，適合6至8人宅家圍爐的十道星級美味，明爐烤鴨、花雕醉雞、五味醬波士頓龍蝦、錦繡八珍翅、福壽元蹄等，年菜外帶皆為為當日新鮮現煮，取貨即可現吃！單品販售的鮑魚花菇燉全雞和櫻花蝦蘿蔔糕，更是年年暢銷雙冠王，即日起開放預訂至2026年2月12日止。

台中林酒店駿馬年圍爐不漲價，還可抽萬元住宿券、buffet餐券等多樣好禮。記者宋健生/攝影
台中林酒店駿馬年圍爐不漲價，還可抽萬元住宿券、buffet餐券等多樣好禮。記者宋健生/攝影

住宿券 料理
