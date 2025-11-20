陳瑞隆辭中工法人董事

中工（2515）昨（19）日公告，中國石油化學工業開發（中石化）董事長陳瑞隆辭任法人董事代表人，異動原因為個人主觀與客觀因素，請辭後，法人董事改派將另行公告。

中工旗下陶朱隱園在賣出第一戶後，隨即爆發寶佳集團積極搶其經營權，且取得中工逾10%股權，又因中工、中石化是重要關係企業，因此外界揣測陳瑞隆辭任，恐與經營權大戰有關。對此，陳瑞隆昨日表示，辭任完全是個人生涯規劃，因到了該退休的年紀。

陳瑞隆昨日表示，由於年事已高，從政府部門離開後，轉戰產業界多年，已在民間做了很長一段時間，現在也差不多是該退出職場的時候。他透露，辭任中石化在中工的法人董事代表人，是「為退休做準備」。陳瑞隆準備退休一語，引發市場揣測，下一步是否也將辭掉中石化董事等職務，受到矚目。