快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

中油「好方便」 公廁清潔總動員

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
台灣中油於新竹市公道五加油站舉辦「2025年世界廁所日」活動，台灣中油副總經理羅博童（中）及來賓帶頭清洗廁所。中油／提供
台灣中油於新竹市公道五加油站舉辦「2025年世界廁所日」活動，台灣中油副總經理羅博童（中）及來賓帶頭清洗廁所。中油／提供

台灣中油昨（19）日於新竹市公道五加油站舉辦「2025年世界廁所日：來中油，好方便—公廁清潔總動員」活動，全台中油體系加油站同步清掃廁所，展現對公廁衛生的重視，更呼應環境部倡導提升國人如廁素養及推動低碳永續公廁，全員參與打造優質公廁文化。

聯合國將每年的11月19日訂為世界廁所日 （World ToiletDay），今（2025）年主題為「變動世界中的衛生設施」，並強調「我們永遠需要廁所」，即使面臨氣候變遷、人口成長等挑戰，擁有安全、可近用且具尊嚴的衛生設施，仍是人類基本需求與公共健康的核心。

台灣中油連續第五年響應世界廁所日舉辦公廁清潔活動，副總經理羅博童在新竹市公道五加盟站進行啟動儀式，邀請環境部和新竹市政府共同參與，攜手全台1,937座加油站一起彎腰清潔公廁，以具體行動落實聯合國永續發展目標，提供民眾乾淨衛生、便利舒適、安全友善的如廁環境。

台灣中油長期深耕公廁文化深獲各界肯定，在環境部今年舉辦的績優公廁評比中，桃園市龍岡加油站及台中市外埔加油站雙雙獲頒「企業提供類特優獎」，台東縣豐榮站則獲「地方政府推薦類特優獎」及「績優清潔單位獎」兩項殊榮，充分展現台灣中油在公廁維護與服務品質上的用心。

台灣中油更將「低碳與永續」概念導入至加油站營運，南投縣草屯新豐加油站以及屏東縣長治加油站均獲綠建築標章認證，廁所採用節能照明及台灣原生植物綠化等，以推動低碳永續公廁。

配合世界廁所日活動，台灣中油官方臉書粉絲專頁自11月19日至26日舉辦主題抽獎活動，邀請民眾留言分享優質如廁體驗。

加油站 中油 活動
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

伴侶盟批僅3.4%公廁符合性別友善廁所倍增行動方案 環境部這樣說

影／南投鄉親盼了幾十年 北中寮總算有加油站了

馬公第二漁港碼頭改善 中油允增臨時加油線紓解塞船

港智能公廁異味逾15分鐘通知清掃 水資源循環、能源自給

相關新聞

電力設備大缺貨 爆漲價潮…台電董座：一個變壓器要等24個月

台電董事長曾文生昨（19）日示警，近期電力設備缺貨又漲價，甚至交期長達五年。重電業界表示，全世界都在要貨，台電狂催搶重電...

航空三雄 2026迎大好年…市況可望點鐵成金

美中問題導致大陸飛美航班減，亞洲轉機需求爆發，加上航空油價看跌到明年，國內航空三雄華航、長榮航、星宇航等積極擴大增班北美...

台中林酒店除夕三千人熱鬧圍爐 住宿券、餐券現抽現領

台中林酒店駿馬年圍爐不漲價，除夕推出兩款佳餚菜色，不僅能輕鬆品嚐星級主廚的料理手藝，還有知名樂團LIVE熱力表演、財神親...

大師論壇12月16日登場 諾貝爾經濟學獎得主羅賓森解析國家經濟發展

經濟日報、臺灣大學共同主辦的「2025大師論壇」，將於12月16日登場，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（Jame...

訂單急催 重電業者又愛又怕

重電業產能吃緊，重電產業鏈業者直言，國內外客戶訂單急催，各大業者只能一邊加班趕工，一邊還得審慎擴產，以各迎接全球第二波A...

彩繪機齊飛 搶觀光萌商機

華航、長榮航、星宇看好觀光「萌商機」，彩繪機齊飛。華航攜手迪士尼「動物方城市 2 主題彩繪機」昨（19）日亮相登場，再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。