裕日車計劃引進美規車款 擴大營業規模

車市氛圍不佳，裕隆（2201）運用自家原有資源擴展營運項目，包括裕隆的儲能業務，裕日車（2227）並積極尋求新車款導入，未來並將視美進口車稅率調降，引進美規車款，強化裕日車的產品結構，在穩健的原則下，努力擴大營業規模。

裕隆與裕日車昨（19）日法說會指出，今年車市氛圍不佳，裕隆導入MG G50國產，裕日車則是因為JUKE、LEAF、ALTIMA與Q50四車型停售，以及母廠處於轉型期，新產品銜接仍在進行中，新車銷售較去年同期下滑35%，明年僅有小改的國產特仕車以及一款全新進口車。不過對應市場發展，裕日車持續與日產溝通，討論KICKS的後續車款以及導入美規車以強化日車的產品力。

即使外界認為裕隆近五年來，結束許多事業，新增的事業相當有限，不過事後評估，包括裕隆在大陸轉投資的東風，裕隆積極處理即是極為正確的決策。

裕隆公司指出，運用裕隆既有的資源，包括新店的資產開發創造收益，或是運用裕隆的海外資產，作為儲能業務在海外的通路與銷售，外銷為能源事業可望成為成長動能。