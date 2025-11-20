彩繪機齊飛 搶觀光萌商機
華航（2610）、長榮航、星宇看好觀光「萌商機」，彩繪機齊飛。華航攜手迪士尼「動物方城市 2 主題彩繪機」昨（19）日亮相登場，再度引爆彩繪機話題。
此外，長榮航空與日本三麗鷗聯手打造吸睛的彩繪班機，持續大受歡迎；星宇航空和SNOOPY的聯名觸角非常廣泛包括商品跟各種宣傳。
華航推出「動物方城市 2 主題彩繪機」是全台第一架迪士尼彩繪機，以777-300ER擔綱執飛，旅客可搶先體驗雲端迪士尼盛會。長榮航空與日本三麗鷗聯手打造吸睛的彩繪班機。星宇航空和SNOOPY的聯名主題航班包含登機證、行李吊牌、都換上全新SNOOPY星際漫遊主題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言