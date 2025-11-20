航空三雄 2026迎大好年…市況可望點鐵成金

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
航空業示意圖。聯合報系資料照
美中問題導致大陸飛美航班減，亞洲轉機需求爆發，加上航空油價看跌到明年，國內航空三雄華航（2610）、長榮航、星宇航等積極擴大增班北美，加上油價成本大降將助攻毛利向上，明年起航空市場可望點鐵成金，迎來大好年。

此外，AI出貨北美等地的動能續強，空運需求不減反增，國內的航空三雄華航、長榮航及星宇超前部署，全面卡位北美線商機，除針對北美開拓新航點及增班外，也將逐步搶占大陸飛北美減班的運力。

國內的航空業者指出，2026年北美布局開始發威，瞄準「讓美國再次偉大」龐大商業需求大餅，北美市場明年成長可期，關鍵在「航班不足」。首先東南亞地區像越南、泰國及菲律賓等航空業者布局北美的速度較緩慢；美中關係緊張，大陸多家航空對美國的客運增班量不多，龐大的需求加上供給不多，爆出全新商機。

全球航空客運市場疫後已連續大好三年，華航董事長高星潢昨（19）日指出，2026年的旅遊、商務市場需求更旺，華航持續看好北美市場成長動能。華航董事長迪士尼「動物方城市 2 主題彩繪機」昨 日亮相，並立即首航台北-洛杉磯，瞄準北美觀光商機。

針對北美大市場，華航、長榮航及星宇航空瞄準兩大商機全面搶進北美市場，北美線早就是長榮航空含金量最高的航線之一，平均北美班機上有六成以上為轉機旅客，顯示轉機需求龐大，如何加碼布局成為增添營運成長關鍵，還直接影響到全年的獲利表現。

觀光動能方面，市場普遍看好，2026年出境旅遊市場仍具擴張空間，加上明年連假天數增加，更有助刺激旅遊需求，也將推升航空業者載客動能。

