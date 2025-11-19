擊敗眾多強敵 屋馬餐飲集團勇奪「FHC澳洲紅肉庖丁挑戰賽」亞軍

第二屆「FHC澳洲紅肉庖丁挑戰賽」於上海浦東新國際博覽中心圓滿落幕，來自世界各地的隊伍齊聚一堂，展開緊湊而激烈的技藝較量。今年，來自台中的屋馬餐飲集團，在眾多強敵中脫穎而出，奪下本屆競賽亞軍，也讓台灣的餐飲技術在國際舞台上發光。

屋馬集團是一家以燒肉為主、近年跨足火鍋等多元餐飲的餐飲集團，在台灣以「屋馬燒肉」品牌聞名，旗下並有「金韓食」韓式料理及「涮屋馬」火鍋等品牌。

FHC澳洲紅肉庖丁挑戰賽由澳洲肉類畜牧業協會舉辦，比賽的精神不僅是競速分切，更強調職人對肉品的理解、食材價值的最大化以及料理呈現的美感。

參賽選手必須在限時之內，完成指定肉品的分切、整形與擺設，每一次刀鋒落下都考驗著專注度與技術，也直接反映出團隊長年累積的訓練成果。這場比賽不只是技術的競技，更是一場關於耐心、經驗與專業態度的深度考驗。

此次代表屋馬餐飲集團參賽的副總經理蔡駿杰表示，非常感動可以獲得這樣的肯定，也很榮幸有機會可以和來自世界不同國家的專業職人面對面切磋，互相分享對肉品文化的熱愛與堅持。

競賽過程中，屋馬團隊也以細緻的刀工、穩定的節奏，與對食材特性的精準掌握，展現出台灣職人的沉穩力量，並從世界各地的團隊身上吸收新的視野與啟發。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，這項國際肯定屬於每一位在後場默默投入的夥伴。正是日復一日的堅持與練習，讓團隊能以最真誠的態度走進比賽舞台，也能以最完美的狀態呈現屬於台灣的專業與美學。