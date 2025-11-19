與寶佳併購有關？中石化董事長陳瑞隆辭任中工董事 本人回應了
中工（2515）19日晚間公告，中石化（1314）董事長陳瑞隆辭任法人董事代表人，異動原因為個人主觀與客觀因素，引發外界猜測是否與寶佳集團收購中工案有關。對此，陳瑞隆表示，辭任完全是個人生涯規劃。
中工近來遭受不少風雨，京華城案爆發後，陳瑞隆難以倖免，被檢調列為約談對象。在陶朱隱園賣出第一戶後，寶佳集團更宣示要收購中工股權，目前持股比例已達13.22％，外界猜測陳瑞隆辭任，恐怕也與經營權大戰有關。
不過，陳瑞隆表示，由於年事已高，在政府部門退休後，已經在民間做了很長一段時間，現在也差不多是逐漸退出職場的時候，因此辭任法人董事代表人，為退休做準備。
陳瑞隆畢業於國立中興大學法商學院（國立臺北大學）經濟系，曾任中華民國經濟部部長、資訊工業策進會董事長，2020年接任中石化董事長，2022年曾短暫擔任中工董事長，擔任中工法人董事代表人原任期為2023年6月7日至2026年6月6日，中工表示，俟法人董事改派代表人後，另行公告。
