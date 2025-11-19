智慧經營／霹靂國際多媒體集團總經理黃亮勛 布袋戲迎向 AI 時代

AI浪潮襲捲各行各業，連台灣傳統布袋戲也要與時俱進。台灣知名霹靂布袋戲第五代接班人、霹靂國際多媒體集團總經理黃亮勛對AI發展有深刻的觀察，他說，AI可以增加效率，創造價值；但這也是「量變」變「質變」的過程，將會改變需求，帶來典範轉移。

典範轉移 應用新技術

他表示，霹靂布袋戲對於AI應用，主要著重在兩大焦點。一是增加效率，增加營效率，生產效率，二是創造價值。針對前者，他舉例，在日常的管理面，像劇本的創作，已將以前的資料把全部給模型，讓AI記錄過去內容，詩文、角色命名等邏輯，而今在創新的角色或是寫新的詩，已經是協同AI去做編劇與創作。

黃亮勛舉例，霹靂布袋戲的主要的角色叫素還真，它聲音的辨識度很高，大家認定素還真是一個真實存在的角色，但它的配音員、他的叔叔過世了，但觀眾還是只要聽這個聲音。

「戲還是要繼續演下去，那怎麼辦呢？」就用了語音的合成跟語音的辨識的技術，然後去訓練AI。把以前配的數位聲音的資料倒進去訓練AI。而今，配音員只要用他自己方式表演，就可以變成素還真的聲音。

他說，以前配音員是要花很多時間去模仿音色，並且還要表演故事，現在他只要專注於表演故事，他不用去模仿音色，這已不是特例，而是常態。

「霹靂布袋戲一直在摸索新科技挑戰，我們一直在經歷這個過程，」黃亮勛說，從先前3D電影到AR、VR等，我們都有參與在裡面。只不過很難去判斷，AR、VR是否為短時間熱門、還是市場尚未出現真正的終端需求。「但不管怎樣，我們就是還是持續在想辦法應用新的技術，當新的技術帶來新的典範、產品及服務出現時，我們不會銜接不上。」

他觀察，這一波AI發展，應該會對內容產業產生深遠影響，不會像是AR/VR或元宇宙比較短暫，所以現在已完成資料庫建立，把霹靂布袋戲所有的劇本，角色設定啊，美術的材料，全部都慢慢來餵給AI模型，將會有新內容型式產出。

他表示，為使企業運用AI帶來長期競爭優勢，企業必須面臨調整。他舉以前的經驗為例，霹靂布袋戲一項主力產品是做電視木偶，消費者會覺得木偶是因為資深刻偶師刻出來，具有收藏價值，但年輕人不願意投入刻偶技藝，老刻偶師也漸漸凋零，就會面臨產能、交貨期問題，若消費者訂一支木偶，卻要兩年後交貨，就會降低消費購買意願。

內容產出 量變到質變

因此，當時想說要改用3D列印去復刻電視木偶，再做加工處理，也詢問這些老師傅願不願意加入3D列印製作行列，老師傅很抗拒，因為他的價值就來自於他的手藝，如果是3D列印，誰都可以做，他感覺他的地位會被取代。而消費者也反對，因為消費者在乎的是刻得像不像，所以得到結論是，消費者要的木偶是像不像，而不是用那個工具。

現在是用工具機在製偶，也不是以前手工的方式，製作的工具不一樣。黃亮勛強調，講到底，「對企業來說，什麼是企業長期價值，這點要先辨識出來」，而且要清楚的傳達給同仁知道，讓同仁知道公司要走的方向，確認消費者是喜歡這樣的東西，員工才會願意去做。

此外，要搭配具體產生成果的誘因，例如，刻偶師是有底薪，原本一個月只做三至四支，獎金較少，現在改用不同工具製作，一個月可做七至八支，獎金更多了，員工就能接受新的製作模式。

黃亮勛觀察，AI帶來挑戰是更嚴峻。當企業藉由AI提高營運及生產效率的同時，同時又要面對新的技術帶來創新，市場需求改變，及產業的典範轉移。

以內容產業來看，在導入AI方面，在生產及管理效率上都已有具體成效，但他更關注的是，現已經看到新型態內容的產出，這將會有完全不同產業、不同player加入。

舉例來說，日前在台北有場1.5萬人演唱會且辦兩場，這是一個韓國虛擬男團PLAVE演唱會，這只是虛擬的形象，竟可以辦到這麼大的場子。以前認為會有虛擬偶像，而今已經出現，而且AI會讓這些事情加速發生。