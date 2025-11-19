ESG最前線／建構永續團隊 預防不法侵害

近年全球永續發展的浪潮持續推升企業對ESG（環境、社會、公司治理）議題的重視。其中，「S，社會」與「G，治理」兩大面向更重新凸顯人力資源管理的重要性。企業要的不僅是培育人才，更必須在組織中打造安全、健康並尊重個人的工作環境，而「職場不法侵害」便是最不可忽視的議題之一。

所謂職場不法侵害，涵蓋範圍遠超過一般人想像。從言語羞辱、排擠、過度監控等形式的職場霸凌，到性騷擾、性別歧視，再到肢體暴力、恐嚇甚至心理壓迫或不當管理方式，皆屬其範疇。

一旦在企業內部發生不法侵害，不僅會對受害者造成持續性的身心傷害，更可能演變為影響整體營運的風險。例如企業形象可能遭受負面輿論衝擊，勞動主管機關也可能介入調查與裁罰等。

從ESG與永續的高度來看，職場不法侵害絕非單純的勞資糾紛，而是反映企業文化、管理能力與治理成熟度的核心指標。

然而，正因為此類問題往往隱性、不易察覺，使其成為ESG所有議題中最容易被忽略、但同時也是風險最高的一塊。要真正降低這類風險，企業必須自制度、文化到教育訓練全面性布局，以一套可預防、可落地、可持續的機制來建構防護網。

企業首先需要建立明確且具實務操作性的政策與行為規範，清楚界定何謂不法侵害，以具體情境提升理解度。相關制度中應清楚列出申訴流程、保密原則、調查方式、主管責任與違規處置標準，並明訂不得打擊報復的保護機制。

唯有規範具體、公開透明，才能形成企業文化的底層規則，也才能讓所有員工知道如何在遭遇問題時尋求協助。

制度明訂後，能否被理解與遵循則仰賴持續的教育訓練。主管必須透過專業訓練來理解如何辨識異常行為、如何避免不當管理方式、如何在團隊內建立正確風氣；員工也須透過實例解析與情境教學提升敏感度，了解哪些行為是不被允許的，以及遇到情況時如何保護自己。

最後，企業必須建立讓員工敢說、願意說、能安心申訴的機制。除了內部申訴窗口外，可搭配第三方管道或匿名系統，減少員工心理負擔。調查過程須保持獨立性，不受組織權力影響；企業也可串接外部專業資源，如心理諮商、法律顧問，以確保每一起事件都能以最專業的方式處理。當員工相信企業會公平對待每個人，職場文化就能邁向健康、透明與信任。

在ESG已成全球共同語言的時代，企業治理的重點不再僅是財務數據或環境保護，而是組織中每一位員工的安全感與尊嚴。打造零容忍不法侵害的職場，不只是符合法規，更是企業對永續負責、對人才負責、對社會負責的具體行動。

當企業能在制度、文化與教育上同步推動，便能真正讓ESG落地成為競爭力，而非口號。