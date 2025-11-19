快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

連鎖效應／二代接班穩健前行 從新領域建立戰功

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

好友捎來喜訊，告知已卸下總座職務，公司部署接班計畫七年，培養兩位優秀的總座人才，其也正式升任總座導師，順利完成接班使命，他今年58歲，距法定退休年齡尚有七年，對於一家上市公司而言，計劃性穩健接班，跨出永續行動首部曲；前總座任導師保駕護航二部曲，退休前啟動三代培育計畫，是為三部曲，三個七年計畫，實現永續價值。

提到二代接班，以企業接班實務而論，可概分兩大類型，一是親二代接班；二是企二代接班。尤其對於中小企業，二代接班順利與否，攸關企業未來發展甚鉅。

許多商業服務業的創一代都有共同的感嘆：第一個十年求存活、第二個十年求發展、第三個十年求接班，接班不成打回原形。

許多企業都不知道，中小企業署有一個N世代學苑計畫，其輔導主軸有二，一是二代接班，二是數位轉型，或者有人會好奇這兩個主題有何關連？只要盤點一代與二代的差異，重點是要看到二代的優勢，就可想見二代大多成長於數位時代，數位本身就是二代的長項，至少在網路工具應用能力上是如此，因此運用「數位轉型」來輔導「二代接班」，是一個不錯的切入點。

二代接班就要讓二代找到可以貢獻的著力之處，誠如阿基米德的名言：給我一個支點，讓我槓桿全世界。除了數位轉型，二代可以發揮的領域，以商業服務業而言，還有以下三項：

一、拓展海外市場：許多企業透過在外留學的第二代，或是組建國際發展部門，一方面開發新市場，另外一方面也可發揮培育二代的效果。

二、創新品牌與商品：二代接班可以從基層做起，也可以負責新品牌或透過研發新商品，逐步掌握企業的營運模式，有利於未來接班。

三、網路行銷與會員經營：新平台與新工具也是二代接班可一試身手的舞台，時代與環境都在改變，企業組織與作業流程必然也要隨之裂變。建立新的功能別部門，讓二代有建立團隊的機會。

就連中小企業，由非家族成員接班的比例也與日俱增，雖然親二代接班人是絕大多數中小企業主的期盼，但子女的生涯發展與公司的未來經營，若不能合而為一，勉強湊合在一起，恐怕兩敗俱傷。

二代接班想要順利，除了意願與能力之外，更重要的是要建置內部系統性支持機制，以及助力二代建立戰功，既要接得順，更要接得穩，才能接得住。

數位 中小企業 商品
