趨勢觀察／安世事件 台歐深度合作新契機

經濟日報／ 林良陽（國立高雄師範大學事業經營學系副教授）

近期荷蘭經濟事務部表示，晶片製造商安世半導體（Nexperia）的公司管理存在嚴重治理缺陷，因而，依「商品供應法」對其採取「高度例外」的干預措施。該法案允許政府於特殊情況，在有必要確保關鍵商品供應時，可干預私人企業。

中國企業近年在歐洲發展角度來看，這事件引發以下值得關注的嚴肅議題：

首先，在本事件中，安世執行長張學政有意分拆歐洲業務，且已將英國曼徹斯特廠的晶片設計與機器設定等資料轉移至大陸廠。

此外，也計畫進一步搬遷德國漢堡廠重要設備至中國。無疑地，這對荷蘭與歐洲關鍵技術的延續與保護構成安全威脅。

其次，張學政是中企聞泰科技創辦人，於多年前輾轉收購了安世。2021年他透過安世進一步收購英國極重要的晶片製造廠—紐波特晶圓廠（NWF）。之後，英國於次年依「國安投資法案」下令安世必須出售NWF至少86%持股。這起收購案讓NWF差點喪失其獨立自主性，也危及英國的戰略性產業。

第三，從2021年至今，陸續發生跟中企相關的多起特殊併購或投資案，例如：深圳創疆收購義大利半導體設備商LPE公司70%股權、賽微電子意圖收購德國半導體製造商Elmos、天驕航空持有烏克蘭飛機引擎製造商MotorSich超過56%股權等。

各國最後分別採取否決收購、資產收歸國有等方式，以「國家安全」為由設法阻止這些事件。

由以上各案例可知，歐洲各國近年高度關注中企在歐影響力。在此狀況下，以下幾點值得我方深思：

一、歐洲正加強「戰略產業去中化」：安世是歐洲傳統晶片的重要供應商，其裝置廣泛應用於汽車、工業等領域。其官網資料顯示，該公司年產能超過1,100億個元件，因而若其供貨出問題，將影響歐洲相關產業的穩定發展。

此外，若其設備、專業技術、智慧財產被連根拔起搬遷到中國，將削弱荷蘭的國家競爭力。過往歐洲各國在美國壓力下，不得不配合美國的抗中政策；但在諸多事件發生後，歐盟近年正以「自主安全」為名，對關鍵領域強化國家干預。

二、把握台歐深度合作的契機：媒體報導，雖然安世大多數晶片在歐洲生產，但約七成仍須送往中國封裝後再銷售到世界各地。現今中國商務部下令禁止該公司產品出口，將衝擊全球汽車產業，恐造成生產中斷。

當歐洲擔心專門技術與設備外流以及供應鏈中斷等風險時，將有機會促使我國成為「可信任供應鏈」的核心節點。因而，我國廠商不應僅以轉單或急單的心態來面對；應提供更高品質與價值的產品與服務，以獲取日後更深更廣且不可替代的合作關係。

而我國政府也應藉此機會在供應鏈透明度、永續製造與人才交流上，深化台歐科技聯盟，以「可信任夥伴」的形象參與歐洲市場重組。

三、對我國的警示：安世事件對我國具有高度啟示。在美科技管制下，為了在特定領域有所突破，中企正想方設法自世界各地取得其所需的各項稀缺資源、高階設備、技術機密與專業人才；而我國相關人才與技術機密經常是中企鎖定的目標。因而，政府與廠商都應該保持高度警覺，以保護好專業優秀人才與各項競爭優勢。

荷蘭政府介入安世事件，不單是一家公司的治理問題，而是歐洲「科技安全」、「供應鏈韌性」以及可能的「歐中科技脫鉤重組」過程。我國廠商應藉此機會深化歐洲市場布局，並逐步降低對美市場的依賴。

中國 晶片
