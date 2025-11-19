快訊

智崴將打造南美洲首座飛行劇院 為全球市場布局邁向新里程碑

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
智崴於國際主題樂園暨遊樂設備展（IAAPA Expo）分享中、南美洲飛行劇院消息，以及全新飛行劇院產品o-Ride X獲獎肯定。智崴／提供

智崴（5263）19日於國際主題樂園暨遊樂設備展（IAAPA Expo）分享中、南美洲飛行劇院消息，以及全新飛行劇院產品o-Ride X獲獎肯定。

智崴將在巴西聖保羅主題樂園Cacau Park打造南美洲首座飛行劇院，該樂園同時也將會是拉丁美洲最大的主題樂園，預計將於2026年開幕。智崴表示：「我們深感榮幸能與Cacau Park合作，為旅客帶來兼具娛樂性與啟發性的全新體驗。」這是智崴首次將飛行劇院技術引入南美市場，也為全球市場布局邁向新的里程碑。

除了全新的巴西飛行劇院外，智崴在拉丁美洲打造的飛行劇院也受到遊客肯定。今年五月於墨西哥阿茲特蘭城市樂園（Aztlán Parque Urbano）開幕的「Vuela Mexico Por El Mundo」飛行劇院，自啟用以來已迅速成為樂園內最受歡迎的體驗項目之一。

阿茲特蘭城市樂園執行長Sergio Haua表示，飛行劇院融合在地文化與尖端科技，讓遊客飛越墨西哥及世界各地的重要景點，象徵文化傳承與永續理念的連結，為墨西哥市增添新的觀光吸引力。

另外在產品方面，智崴全新飛行劇院產品o-Ride X於本次會展上榮獲「IAAPA Brass Ring Award」最佳新產品概念獎的肯定。o-Ride X飛行劇院採用一套體感系統結合兩種觀影模式，讓觀眾在單一次搭乘中體驗4D劇院與飛行劇院的雙重效果，營造更豐富的視覺轉折與情節張力，提升內容呈現的彈性與層次。除了雙重觀影體驗，o-Ride X 亦具備雙倍載客量的配置，支援主題樂園與獨立場館等多元營運需求，兼顧沉浸感與效益表現。

智崴多座飛行劇院與體感設備將於明、後兩年陸續在中東、亞洲與中南美洲開幕啟用，展現其以技術實力與內容創新並進的全球布局，並將持續深化與國際頂尖IP的合作，提供軟硬體整合與內容授權的完整解決方案，拓展沉浸式娛樂的多元版圖。

