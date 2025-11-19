小社區住宅成主流 北市第3季預售市場推案規模放緩

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台北市政府地政局19日公布今年第3季預售建案相關統計，全市預售案申報量較上季減少42.11％，顯示市場推案規模有放緩趨勢，而分布區域以北投區最多，市場推案主流為80戶以下小社區住宅。

台北市政府地政局公布改版後的《預售屋動態季報》，首度納入「預售屋解約」與「核准讓與或轉售（換約）」兩項統計資訊，藉由更完整的市場數據，協助民眾與業者掌握市場變化趨勢，冀由透明預售市場資訊，進一步引導房市健全發展。

據統計，今年第3季全市預售建案申報備查共22案，較上季減少42.11％，申報總戶數1,974戶，較上季減少31.48％，顯示市場推案規模有放緩趨勢。區域分布以北投區申報案件最多，推案型態以80戶以下小型住宅社區為主流。

解約是指買方與建商終止已簽訂之預售屋買賣契約，台北市政府地政局表示，今年第3季全市申報解約共26件，較上季減少27.78%，較去年同期增加52.94%。核准換約原因以「共同買受人轉讓」等2項為主

換約是指買方轉讓已簽訂之預售屋買賣契約予第三人，自內政部2023年7月1日規定預售契約有條件換約以來，截至今年第3季全市累計核准換約共18件，申請理由經統計以「共同買受人轉讓」等2項為主。

檢視今年第3季全市住家用預售建案買賣定型化契約皆有履約擔保機制，其中以「不動產開發信託」最多，計11案，占比52.38％。最常出現錯誤或應注意條文前5名為「貸款約定」、「保固期限及範圍」、「房地標示及停車位規格」、「共有部分項目、總面積及面積分配比例計算」、「共有部分之點交」。定型化契約應記載及不得記載事項及常見錯誤態樣，請參閱地政局官網預售屋專區，或利用預售屋智能契約問答-Hi Landy線上即時問答，以保障自身權益。

另外，今年第3季地政局實地查核9案預售建案，購屋預約單使用情形，1案未依規定載明買賣標的之土地面積；同時辦理預售建案契約查核，1案契約附件內容涉違反應記載事項規定。

預售屋 契約 市場
