三商家購法說會／第3季加盟比例已超過三成 2026年拚五成起跳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

三商家購（2945）19日召開法說會，由財務長劉晏秀主持。公司表示，截至9月底，美廉社加盟比例已達 34%，相較去年底的26.8%，增加7.2 個百分點，展現加盟政策的強勁吸引力，並預計明年朝著至少五成的加盟比例邁進。

三商家購第2季推出的「0 元加盟金」方案於高雄及秋季加盟展引起高度關注，成功吸引潛力加盟主遞件，帶動品牌聲量與展店動能。同時，2025 年第2季推出的「複數加盟優惠方案」持續發酵，第3季新轉加盟門市中有逾四成來自既有加盟主的複數展店，顯示加盟模式已逐漸形成良性循環，市場信心亦持續提升。

除了增加加盟店比例，三商家購表示，將持續深化自有品牌與自進口商品布局，並以差異化策略強化市場競爭力。第3季推出多項具話題性與獨特性的新品，包括「心樸」系列高品質生鮮商品、多款以台灣在地食材開發的自有品項，以及多元自進口的特色商品，除了加強美廉社生鮮蔬果收貨的品質把關，以更完善的商品結構，滿足日常生鮮採買的全方位需求。

三商家購第3季自有品牌與自進口商品營收占比達 21.33%，較去年同期的 17.51% 明顯提升，顯示差異化商品策略已開始展現成效，並持續獲得市場與消費者的認同與青睞。

此外，三商家購持續推動智慧零售布局，全門市電子價卡導入已在第3季全面完成，正式邁入「智慧化應用階段」。首波應用聚焦鮮奶品類的「時控條碼」及啤酒商品的「Happy Hour」動態促銷，藉由電子價卡即時更新與資訊整合優勢，不僅強化即期品管理、有效降低食物浪費、提升資源使用效率，更成功帶動離峰與夜間的消費動能，開啟全新的智慧營運模式。

