王座法說會／明年第1季將開養心茶樓 mini 段純貞將持續海外展店

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

王座（2751）19日召開法說會，董事長王耀輝表示，公司定位為「台灣最大、最專業的餐飲品牌代理平台」，目前旗下品牌合作穩健，主要合作夥伴如京都勝牛、段純貞簽約年限均長達20年，即使有一至二個品牌將於明、後年到期，續約機率仍高，且目前亦有多家品牌主動洽談合作。展望2026年，公司將持續拓展版圖，明年第1季將推出全新形式「養心茶樓mini」門市，擴大精緻中式餐飲布局；海外展店則以段純貞為主力，加速進軍國際市場

王座旗下家數最多、營收貢獻最大的品牌為「杏子日式豬排」，市場關注，非洲豬瘟的影響與公司的因應措施。對此，王座總經理林子恒表示，熟成豬肉從處理到可使用約12天，本次停宰期間幾乎已達臨界，確實一度面臨豬肉即將用罄的問題。因不願採用品質較差的冷凍豬，公司緊急於一周內推出雞肉產品，成功降低豬肉使用量約一至兩成，雖短暫受影響，仍順利度過。未來將分散豬肉來源，並洽談導入其他國家高品質豬肉，以降低豬瘟事件的營運風險。

王座今年上半年以1億併養心餐飲跨足蔬食市場，目前擁有養心茶樓、養心沙龍等品牌，公司並規劃，明年第1季將開出養心mini，以進駐美食街為主，目標以更小的坪數（約5~8坪）、集中的品類（約12項）、230~285元的客單價，拓展消費客群。

王座目前台灣擁有61家門市、海外七家，合計68家門市，公司預計每年展店目標為8~10家。不過，比起展店，集團更著重「單店經營效益」。林子恒表示，單店成長動能首先透過會員系統累積粉絲，提高回訪頻率；其次，定期推出新品並結合聯名合作吸客，近年包括三麗鷗、庫洛米、玩具總動員等系列，明年也將延續聯名策略，以提升來店率並維持品牌熱度。

餐飲 市場 董事長
相關新聞

大魯閣攻美國！錢德勒店24小時營運 科技打擊、餐飲娛樂一次滿足

大魯閣（1432）在美國的第三家棒壘球打擊中心於亞利桑那州鳳凰城錢德勒（Chandler）隆重開幕。繼今年3月在德州...

插旗鳳凰城錢德勒 大魯閣在美第三店開幕

大魯閣在美國的第三家棒壘球打擊中心於亞利桑那州鳳凰城錢德勒開幕，繼今年3月在德州休士頓凱帝、7月於亞利桑那州鳳凰城梅薩成...

扭轉加油站髒臭印象 中油副總帶頭洗廁所、邀1937站總動員

加油站廁所為民眾旅途中最重要的如廁據點之一，但過往都給人「髒、臭」印象。為此台灣中油公司近年致力改善公廁品質，今適逢世界...

市場氛圍轉冷…「小」豪宅當道 今年豪宅平均成交面積少10.5坪

央行信用管制措施與限貸緊縮，令豪宅市場產生變化。住商機構據實價登錄資料，整理總價逾7千萬元的北市豪宅交易，今年不僅交易量...

房市急凍台北市也撐不住？不只預售屋推案放緩 解約數年增5成2

台北市地政局改版「預售屋動態季報」，今天首度納入「預售屋解約」與「核准讓與或轉售（換約）」兩項統計資訊，台北市也受房市轉...

藥華藥ET新藥明年上市 繼台灣廠後明年上半年再投逾15億元美國建新廠

藥華藥（6446）19日召開記者會說明多項進展，執行長林國鐘透露，藥華藥除了打造台灣生產基地之外，也正評估在美國投資逾5...

