台灣中油響應世界廁所日 「來中油，好方便」公廁清潔總動員

聯合國將每年的11月19日訂為世界廁所日(World Toilet Day)，2025年主題為「變動世界中的衛生設施（Sanitation in a changing world）」，並強調「我們永遠需要廁所（We’ll always need the toilet）」，即使面臨氣候變遷、人口成長等挑戰，擁有安全、可近用且具尊嚴的衛生設施，仍是人類基本需求與公共健康的核心。

今年是台灣中油公司連續第5年響應世界廁所日舉辦公廁清潔活動，19日於新竹市公道五加油站舉辦「2025年世界廁所日：來中油，好方便 公廁清潔總動員」活動。

中油副總經理羅博童、環境部環境管理署主任秘書施勝鈞等人進行啟動，新竹市政府等單位也共同參與，攜手全台1,937座加油站一起彎腰清潔公廁，以具體行動落實聯合國永續發展目標，提供民眾乾淨衛生、便利舒適、安全友善的如廁環境。

台灣中油長期深耕公廁文化深獲各界肯定，在環境部114年舉辦的績優公廁評比中，桃園市龍岡加油站及台中市外埔加油站雙雙獲頒「企業提供類特優獎」，台東縣豐榮站則獲「地方政府推薦類特優獎」及「績優清潔單位獎」兩項殊榮，充分展現台灣中油在公廁維護與服務品質上的用心。

在致力提供優質如廁環境同時，台灣中油更將「低碳與永續」概念導入加油站營運，南投縣草屯新豐加油站及屏東縣長治加油站均獲綠建築標章認證，廁所採用節能照明及台灣原生植物綠化等，以推動低碳永續公廁。