插旗鳳凰城錢德勒 大魯閣在美第三店開幕

大魯閣在美國的第三家棒壘球打擊中心於亞利桑那州鳳凰城錢德勒開幕，繼今年3月在德州休士頓凱帝、7月於亞利桑那州鳳凰城梅薩成功展店後，進一步深化美國市場布局，選擇在大鳳凰城區成長最快的城市之一Chandler市展店。

大魯閣表示，深耕棒壘球運動超過20年，是亞洲最大連鎖棒壘球打擊場品牌。此次錢德勒店的開幕，是品牌在美國持續拓展的重要一步，店內導入最新一代科技強化打擊系統（tech-enhanced battingcages），以即時擊球數據分析、軌跡偵測與互動計分機制，讓打擊不只是是練習，更兼具娛樂與競技感，從初學者、進階球友到青少年球隊，皆能找到適合自己的球道與挑戰方式。

大魯閣表示，錢德勒是大鳳凰城區成長最快的城市之一，大魯閣看準其獨特的市場優勢，擁有大量高科技人才、年輕家庭與強勁的休閒消費能力，而亞利桑那州是全美棒壘球文化重鎮，鳳凰城更是大聯盟球隊的春訓基地，是許多球迷及青少年球隊活動的核心區域。