七國經銷商代表齊聚台灣 熙特爾攜手Volvo Penta強攻儲能市場商機

Volvo Penta於11月19日在台灣舉辦年度經銷商大會，今年選定熙特爾-創（7740）子公司辰熙精密台中廠區作為行動儲能示範場域，邀請來自韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、印尼等七國經銷商共計廿一位代表齊聚台灣，共同見證行動儲能的跨國布局正式啟動。

Volvo Penta亞洲區總經理胡漢平(Oh Han Peng)表示，熙特爾已成為Volvo Penta在亞太推動行動儲能的重要夥伴，雙方將共同把新能源解決方案推向更多應用場景。熙特爾副總經理詹軍盛也強調，此次七國經銷商為首波合作對象，未來市場將擴大包含台灣、日本、韓國及東南亞等主要國家，共計12國，形成區域智慧儲能與行動快充生態系的核心架構。

儲能需求強勢起飛 催動行動快充、電動設備雙引擎

面對工業電動化、離網供電與偏遠地區能源需求快速上升，行動式儲能與彈性快充成為新興市場主流。熙特爾總經理陳伯勳表示，根據國際調研機構報告，全球工地電動化市場規模預估在2032年上看580億美元（近新台幣1.74兆元），其中亞太地區成長幅度更上看553%，展現強勁爆發力。因應這波趨勢，熙特爾將Volvo Penta液冷電池平台導入產品線，推出540kWh快充儲能一體機與270kWh行動快充車，預計於2026年第2季完成量產。

行動儲能原型機首曝光 多國經銷商看好市場潛力

這次經銷商大會由Volvo Penta在台經銷商漢吉股份有限公司促成，會中540KWh快充儲能一體機原型機首度曝光，熙特爾也安排各國經銷商參訪辰熙精密工廠產線，說明兩款行動儲能產品的生產規劃與組裝流程，並介紹產品應用情境、市場需求與產業趨勢。在場多國經銷商不僅對行動儲能原型機展現高度興趣，也一致認同區域在工業電動化、離網供電與車隊快速補電方面具備高成長潛力，此次來台將進一步探討市場推廣機會。

熙特爾新能源副總經理詹軍盛也說明，目前規畫將以台灣為技術與製造樞紐，結合跨國經銷網絡，預計2026年將標準化的行動儲能、快充方案推向市場。熙特爾也會持續強化在地研發、量產與系統整合能力，讓台灣成為全球智慧儲能的產品與技術輸出者。

Volvo Penta 高層走訪電池產線 肯定台廠技術硬實力

在經銷商大會舉辦前夕，Volvo Penta全球工業銷售副總裁Anders Konradsson也於11月4日旋風訪台，參訪熙特爾新能源台北總公司與子公司辰熙精密，由熙特爾新能源董事長林聖澤率一級主管熱情相迎，陪同Konradsson參觀台中工廠產線與表後儲能示範案場，此行開啟Volvo Penta與熙特爾合作新里程碑，也彰顯台灣將成為區域推動工業電動化與行動儲能應用的重要基地。