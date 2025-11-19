快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

七國經銷商代表齊聚台灣 熙特爾攜手Volvo Penta強攻儲能市場商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

Volvo Penta於11月19日在台灣舉辦年度經銷商大會，今年選定熙特爾-創（7740）子公司辰熙精密台中廠區作為行動儲能示範場域，邀請來自韓國、新加坡馬來西亞菲律賓、泰國、越南、印尼等七國經銷商共計廿一位代表齊聚台灣，共同見證行動儲能的跨國布局正式啟動。

Volvo Penta亞洲區總經理胡漢平(Oh Han Peng)表示，熙特爾已成為Volvo Penta在亞太推動行動儲能的重要夥伴，雙方將共同把新能源解決方案推向更多應用場景。熙特爾副總經理詹軍盛也強調，此次七國經銷商為首波合作對象，未來市場將擴大包含台灣、日本、韓國及東南亞等主要國家，共計12國，形成區域智慧儲能與行動快充生態系的核心架構。

儲能需求強勢起飛 催動行動快充、電動設備雙引擎

面對工業電動化、離網供電與偏遠地區能源需求快速上升，行動式儲能與彈性快充成為新興市場主流。熙特爾總經理陳伯勳表示，根據國際調研機構報告，全球工地電動化市場規模預估在2032年上看580億美元（近新台幣1.74兆元），其中亞太地區成長幅度更上看553%，展現強勁爆發力。因應這波趨勢，熙特爾將Volvo Penta液冷電池平台導入產品線，推出540kWh快充儲能一體機與270kWh行動快充車，預計於2026年第2季完成量產。

行動儲能原型機首曝光 多國經銷商看好市場潛力

這次經銷商大會由Volvo Penta在台經銷商漢吉股份有限公司促成，會中540KWh快充儲能一體機原型機首度曝光，熙特爾也安排各國經銷商參訪辰熙精密工廠產線，說明兩款行動儲能產品的生產規劃與組裝流程，並介紹產品應用情境、市場需求與產業趨勢。在場多國經銷商不僅對行動儲能原型機展現高度興趣，也一致認同區域在工業電動化、離網供電與車隊快速補電方面具備高成長潛力，此次來台將進一步探討市場推廣機會。

熙特爾新能源副總經理詹軍盛也說明，目前規畫將以台灣為技術與製造樞紐，結合跨國經銷網絡，預計2026年將標準化的行動儲能、快充方案推向市場。熙特爾也會持續強化在地研發、量產與系統整合能力，讓台灣成為全球智慧儲能的產品與技術輸出者。

Volvo Penta 高層走訪電池產線 肯定台廠技術硬實力

在經銷商大會舉辦前夕，Volvo Penta全球工業銷售副總裁Anders Konradsson也於11月4日旋風訪台，參訪熙特爾新能源台北總公司與子公司辰熙精密，由熙特爾新能源董事長林聖澤率一級主管熱情相迎，陪同Konradsson參觀台中工廠產線與表後儲能示範案場，此行開啟Volvo Penta與熙特爾合作新里程碑，也彰顯台灣將成為區域推動工業電動化與行動儲能應用的重要基地。

新興市場 菲律賓 新加坡 馬來西亞
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Volkswagen 悄悄放棄電動化皮卡計畫

這不是AI生成圖! 一台VOLVO不幸落水反而成為美景

激進電氣化轉換政策全面喊停！Volvo確認將為旗下內燃機陣列續命！

VOLVO官方經銷商凱銳汽車回歸MITSUI OUTLET PARK 林口 開設全新品牌展示體驗店

相關新聞

大魯閣攻美國！錢德勒店24小時營運 科技打擊、餐飲娛樂一次滿足

大魯閣（1432）在美國的第三家棒壘球打擊中心於亞利桑那州鳳凰城錢德勒（Chandler）隆重開幕。繼今年3月在德州...

插旗鳳凰城錢德勒 大魯閣在美第三店開幕

大魯閣在美國的第三家棒壘球打擊中心於亞利桑那州鳳凰城錢德勒開幕，繼今年3月在德州休士頓凱帝、7月於亞利桑那州鳳凰城梅薩成...

扭轉加油站髒臭印象 中油副總帶頭洗廁所、邀1937站總動員

加油站廁所為民眾旅途中最重要的如廁據點之一，但過往都給人「髒、臭」印象。為此台灣中油公司近年致力改善公廁品質，今適逢世界...

市場氛圍轉冷…「小」豪宅當道 今年豪宅平均成交面積少10.5坪

央行信用管制措施與限貸緊縮，令豪宅市場產生變化。住商機構據實價登錄資料，整理總價逾7千萬元的北市豪宅交易，今年不僅交易量...

房市急凍台北市也撐不住？不只預售屋推案放緩 解約數年增5成2

台北市地政局改版「預售屋動態季報」，今天首度納入「預售屋解約」與「核准讓與或轉售（換約）」兩項統計資訊，台北市也受房市轉...

藥華藥ET新藥明年上市 繼台灣廠後明年上半年再投逾15億元美國建新廠

藥華藥（6446）19日召開記者會說明多項進展，執行長林國鐘透露，藥華藥除了打造台灣生產基地之外，也正評估在美國投資逾5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。