扭轉加油站髒臭印象 中油副總帶頭洗廁所、邀1937站總動員

加油站廁所為民眾旅途中最重要的如廁據點之一，但過往都給人「髒、臭」印象。為此台灣中油公司近年致力改善公廁品質，今適逢世界廁所日，中油副總經理羅博童帶頭清洗廁所，並邀全台1937座加油站一起彎腰清潔公廁，提供民眾乾淨衛生的如廁環境。

環境部環境管理署主任秘書施勝鈞與中油公司副總經理羅博童、新竹市政府等，今天於新竹市公道五加油站舉辦公廁清潔總動員活動。羅博童說，今年是中油公司連續第5年響應世界廁所日舉辦公廁清潔活動，以具體行動落實聯合國永續發展目標。

羅博童說，中油長期深耕公廁文化深獲各界肯定，在環境部2025年舉辦的績優公廁評比中，桃園市龍岡加油站及台中市外埔加油站雙雙獲頒「企業提供類特優獎」，台東縣豐榮站則獲「地方政府推薦類特優獎」及「績優清潔單位獎」兩項殊榮，充分展現中油在公廁維護與服務品質上的用心。

羅博童提到，在致力提供優質如廁環境同時，中油更將「低碳與永續」概念導入加油站營運，南投縣草屯新豐加油站及屏東縣長治加油站均獲綠建築標章認證，廁所採用節能照明及台灣原生植物綠化等，以推動低碳永續公廁。