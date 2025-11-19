市場氛圍轉冷…「小」豪宅當道 今年豪宅平均成交面積少10.5坪

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
「小」豪宅當道，今年豪宅平均成交面積少10.5坪。房市示意圖。記者游智文／攝影
央行信用管制措施與限貸緊縮，令豪宅市場產生變化。住商機構據實價登錄資料，整理總價逾7千萬元的北市豪宅交易，今年不僅交易量體腰斬，平均成交坪數較去年少了10.5坪，豪宅「迷你化」趨勢明顯。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，市場氛圍轉冷，就算豪宅品牌建商也不得不順應趨勢，調整銷售策略，讓推案走向小而美。

據實價資料，台北市總價逾7千萬元的預售豪宅交易案中，今年截至10月為止交易件數僅162件，與去年同期相比下降50.8%；平均總價約1.1億元，相較2024年同期總價修正約10.8%；平均單價則約167.4萬元，年漲約0.2%；至於平均面積僅為80坪，為近五年來最低，且較去年少10.5坪，年降幅約11.6%。

賴志昶指出，由於信用管制與限貸餘波仍在，加上高資產階級對景氣波動敏感，使這股房市寒流也席捲台北豪宅市場，令高總價物件交易量順勢腰斬；另觀察其餘數據，總價出現一成左右盤整，平均成交面積亦呈現下滑，僅平均成交單價有所支撐，主因為北市一線建商為維繫品牌價值，同時需兼顧營建成本，對於產品價格難以退讓，但會順應市場趨勢，調整部分產品的銷售坪數，盡量壓低總價帶，期望「以空間換取總價」，來獲得更多潛在買方青睞。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，目前銀行限貸問題難解，市場房貸利率亦處高檔，屋主貸款負擔會愈來愈重，面對房市買氣大幅下修，及房價出現盤整狀況，縱然是豪宅買家恐怕也是吃不消，明年若經濟不樂觀，恐怕將會對許多買家產生壓力。

豪宅 市場 建商 房市 實價登錄
