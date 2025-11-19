房市急凍台北市也撐不住？不只預售屋推案放緩 解約數年增5成2

台北市地政局改版「預售屋動態季報」，今天首度納入「預售屋解約」與「核准讓與或轉售（換約）」兩項統計資訊，台北市也受房市轉冷影響，第三季預售屋解約件數，雖仍較上季減少2成7，但較去年同期增加5成2。

地政局表示，北市預售案申報量，今年第3季全市預售建案申報備查共22案，較上季減少42.11%，申報總戶數1974戶，較上季減少31.48%，顯示市場推案規模有放緩趨勢，區域分布以北投區申報案件最多，推案型態以80戶以下小型住宅社區為主流。

地政局表示，解約是指買方與建商終止已簽訂的預售屋買賣契約，本季全市申報解約共26件，較上季減少27.78%，但較去年同期增加52.94%。

至於換約，是指買方轉讓已簽訂之預售屋買賣契約予第三人，自內政部112年7月1日規定預售契約有條件換約以來，截至114年第3季全市累計核准換約共18件，申請理由經統計以「共同買受人轉讓」等2項為主。

房仲業者指出，預售屋解約，恐與關稅政策，以及市場的不確定影響，導致資金調度壓力增加，造成買方信心轉弱，成為預售屋解約增加的主因。

地政局也提醒，履約擔保機制以「不動產開發信託」為主；5項契約條文最需注意，檢視今年第3季全市住家用預售建案買賣定型化契約皆有履約擔保機制，其中以「不動產開發信託」最多，計11案，占比52.38%。

另外，最常出現錯誤或應注意條文前5名為「貸款約定」、「保固期限及範圍」、「房地標示及停車位規格」、「共有部分項目、總面積及面積分配比例計算」、「共有部分之點交」。定型化契約應記載及不得記載事項及常見錯誤態樣，請參閱地政局官網預售屋專區，或利用預售屋智能契約問答-Hi Landy線上即時問答，以保障自身權益。

地政局表示，今年第3季實地查核9案預售建案，購屋預約單使用情形，1案未依規定載明買賣標的之土地面積；同時辦理預售建案契約查核，1案契約附件內容涉違反應記載事項規定。