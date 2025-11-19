豪宅自救術？平均成交面積少10.5坪 「這款」成主流

受央行信用管制措施與限貸緊縮影響，住商機構據實價登錄資料，整理歷年總價逾七千萬元的北市豪宅交易，其中今年不僅交易量體腰斬，且平均總價亦下跌一成，同時平均成交坪數較去年少了10.5坪，豪宅「迷你化」趨勢明顯。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，市場氛圍轉冷，就算豪宅品牌建商也不得不順應趨勢，調整銷售策略，讓推案走向小而美。

據實價資料，台北市總價逾七千萬元的預售豪宅交易案中，今年截至10月為止交易件數僅162件，與去年同期相比下降50%，平均總價約1.1億元，相較2024年同期總價修正約10.8%，平均單價則約167.4萬元，年漲約0.2%。

至於平均面積僅為80坪，為近五年來最低，且較去年少10.5坪，年降幅約11.6%。

賴志昶指出，由於信用管制與限貸仍在，加上高資產階級對景氣波動敏感，令高總價物件交易量腰斬；另觀察其餘數據，總價出現一成左右盤整，平均成交面積亦呈現下滑，僅平均成交單價有所支撐。

主因為北市一線建商為維繫品牌價值，同時需兼顧營建成本，對於產品價格難以退讓，但會順應市場趨勢，調整部分產品的銷售坪數，盡量壓低總價帶，期望「以空間換取總價」，來獲得更多潛在買方青睞。