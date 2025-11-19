楊宗緯爆「惡鄰」爭議！家有惡鄰怎辦？專家這麼說

媒體報導，藝人楊宗緯當上社區主委，但卻被住戶指其家人占用公共空間，不注重衛生，控訴是惡鄰居。住商不動產企研室總監徐佳馨表示，面對惡鄰居，許多人最想問兩個問題，一是會不會影響房價？二是要怎麼樣把惡鄰攆走。

她表示，第一個問題是一個大家都不敢說的秘密，要她說不會，她真說不出口。想想有誰想與惡鄰為伍？只要價格可以就會趕緊下車逃命，怎麼不會影響價格？

第二個問題，要把惡鄰攆走也沒那麼簡單。

根據《公寓大廈管理條例》第22條，針對情節重大的違規住戶，允許管理委員會經區分所有權人會議決議後，訴請法院強制該住戶遷離或出讓其所有權。

但要啟動此條款，必須先由管委會發函通知住戶限期改善，若三個月內未改善，再由區權會開會決議通過才能訴諸法律途徑，由管委會向法院訴請強制遷離，若住戶是屋主就可以由法院命令其出讓房屋所有權。

而且惡鄰不是隨便說說，住戶有以下三種情況之一，且經促請改善後三個月仍未改善，才可啟動此條款：

其一，積欠管理費：積欠費用經強制執行後，仍再次積欠，且金額達其區分所有權總價百分之一。

其二，妨害建物正常使用：例如違法改建、在逃生通道堆放雜物等。

其三，其他違反法令或規約情節重大者：例如長期製造噪音、惡臭、隨地便溺、隨意傾倒垃圾等。

徐佳馨表示，以目前實務上的案例，真要把惡鄰攆走的少之又少，住在公寓大廈裡面還得自求多福。這也是為什麼鄰居比房屋本身更重要的原因。