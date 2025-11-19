快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

楊宗緯爆「惡鄰」爭議！家有惡鄰怎辦？專家這麼說

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

媒體報導，藝人楊宗緯當上社區主委，但卻被住戶指其家人占用公共空間，不注重衛生，控訴是惡鄰居。住商不動產企研室總監徐佳馨表示，面對惡鄰居，許多人最想問兩個問題，一是會不會影響房價？二是要怎麼樣把惡鄰攆走。

她表示，第一個問題是一個大家都不敢說的秘密，要她說不會，她真說不出口。想想有誰想與惡鄰為伍？只要價格可以就會趕緊下車逃命，怎麼不會影響價格？

第二個問題，要把惡鄰攆走也沒那麼簡單。

根據《公寓大廈管理條例》第22條，針對情節重大的違規住戶，允許管理委員會經區分所有權人會議決議後，訴請法院強制該住戶遷離或出讓其所有權。

但要啟動此條款，必須先由管委會發函通知住戶限期改善，若三個月內未改善，再由區權會開會決議通過才能訴諸法律途徑，由管委會向法院訴請強制遷離，若住戶是屋主就可以由法院命令其出讓房屋所有權。

而且惡鄰不是隨便說說，住戶有以下三種情況之一，且經促請改善後三個月仍未改善，才可啟動此條款：

其一，積欠管理費：積欠費用經強制執行後，仍再次積欠，且金額達其區分所有權總價百分之一。

其二，妨害建物正常使用：例如違法改建、在逃生通道堆放雜物等。

其三，其他違反法令或規約情節重大者：例如長期製造噪音、惡臭、隨地便溺、隨意傾倒垃圾等。

徐佳馨表示，以目前實務上的案例，真要把惡鄰攆走的少之又少，住在公寓大廈裡面還得自求多福。這也是為什麼鄰居比房屋本身更重要的原因。

楊宗緯 噪音 房價
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

「老人住在自宅熟悉的家」其實很危險！專家籲及早做晚年居所規劃

獨／曾主導「黑道仲裁者」喪禮 中庄幫精神領袖「空董」病逝

楊宗緯摔斷六根肋骨後復工露面　探班白冰冰曝傷勢：還不能躺著睡

相關新聞

給感心假、去性別制服...北市性別平等認證35企業獲獎

北市第六屆性別平等認證，獲獎名單出爐，今年有5家事業單位通過認證並獲金質獎殊榮；另2家獲得銀質獎項、及10家事業單位獲銅...

新北市面臨高房價衝擊！人口流失逾千人 這區最嚴重

新北市也出現脫北潮。台灣房屋集團趨勢中心統計新北市民政局各區戶籍人口數量，從2022年起連年增加，不過今年卻出現轉折，截...

豪宅線成緊箍咒！小而美成主流 平均成交面積少10.5坪

央行信用管制措施與限貸緊縮，令豪宅市場產生變化。住商機構據實價登錄資料，整理歷年總價逾七千萬元的北市豪宅交易，其中今年不...

豪宅自救術？平均成交面積少10.5坪 「這款」成主流

受央行信用管制措施與限貸緊縮影響，住商機構據實價登錄資料，整理歷年總價逾七千萬元的北市豪宅交易，其中今年不僅交易量體腰斬...

新北也爆脫北潮！今年流失逾千人、這區最嚴重

新北市也出現脫北潮，台灣房屋集團趨勢中心統計新北市民政局各區戶籍人口數量，從2022年起連年增加，不過今年卻出現轉折，截...

楊宗緯爆「惡鄰」爭議！家有惡鄰怎辦？專家這麼說

媒體報導，藝人楊宗緯當上社區主委，但卻被住戶指其家人占用公共空間，不注重衛生，控訴是惡鄰居。住商不動產企研室總監徐佳馨表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。