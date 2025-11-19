快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

臺灣港務公司獲 ISO 14064-1、GHG Protocol 雙認證 邁向淨零里程碑

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
臺灣港務公司所轄七大國際商港及代管澎湖港、布袋港兩座國內商港，全數通過第三方公正機構查證，取得「ISO 14064-1」及「溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）」雙認證。照片／港務公司提供
臺灣港務公司所轄七大國際商港及代管澎湖港、布袋港兩座國內商港，全數通過第三方公正機構查證，取得「ISO 14064-1」及「溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）」雙認證。照片／港務公司提供

臺灣港務公司所轄七大國際商港及代管澎湖港、布袋港兩座國內商港，全數通過第三方公正機構查證，取得「ISO 14064-1」及「溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）」雙認證，成為國營事業首例，展現港務公司對環境永續與國際減碳標準的高度承諾，更為推動淨零轉型奠定堅實基礎。

港務公司總經理王錦榮表示，取得溫室氣體盤查雙認證有助於深化公司內部減碳管理與決策，建立完善的碳盤查架構，確保碳排放數據透明、準確，並支援減碳策略訂定與績效追蹤；同時提升國際可比性與公信力，使港務公司的碳管理與全球標準接軌，有利於國際合作與交流；碳盤查成果亦可作為港區產業鏈及利害關係人共同推動減碳行動的基礎，使港口整體營運體系朝向低碳、永續方向發展。

面對全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，國際港埠協會（IAPH）與國際海事組織（IMO）等國際組織，均將港埠視為連結海運與陸運，邁向2050年淨零排放的關鍵節點，並陸續制定相關減碳規範，積極推動港口及航運產業轉型。

港務公司積極響應國家政策並與國際接軌，已於112年提出「臺灣港務公司範疇一、二減碳目標2030年溫室氣體減量50%，2050年淨零排放」之目標，並持續推動多項減碳措施，包括船舶減速、建置及宣導使用岸電系統、裝卸機具及公務車電動化、完成智慧能源管理系統及辦理綠色採購等，同時自113年起持續辦理「綠色港埠獎勵方案」，鼓勵港區業者共同參與節能減碳行動。

港務公司總經理王錦榮進一步表示：「在全球氣候變遷挑戰日益嚴峻之際，企業責任更顯重要。此次通過ISO 14064-1及GHG Protocol雙認證，不僅為我們的碳管理建立了堅實基礎，也彰顯公司邁向綠色轉型的決心。未來，我們將持續深化減碳行動，與產業鏈夥伴緊密合作，加速邁向淨零排放的永續未來。」

減碳 總經理
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

邁向淨零！港務公司取得 ISO 14064-1 與 GHG Protocol 雙認證

氣候變遷績效 台灣居後段班 環境部：CCPI 評比方法有爭議

CCPI再評台灣淪氣候變遷績效後段班 環境部：該評比不合理

COP30直擊／氣候變遷績效指標 台灣進步一名仍排後段班

相關新聞

給感心假、去性別制服...北市性別平等認證35企業獲獎

北市第六屆性別平等認證，獲獎名單出爐，今年有5家事業單位通過認證並獲金質獎殊榮；另2家獲得銀質獎項、及10家事業單位獲銅...

新北市面臨高房價衝擊！人口流失逾千人 這區最嚴重

新北市也出現脫北潮。台灣房屋集團趨勢中心統計新北市民政局各區戶籍人口數量，從2022年起連年增加，不過今年卻出現轉折，截...

豪宅線成緊箍咒！小而美成主流 平均成交面積少10.5坪

央行信用管制措施與限貸緊縮，令豪宅市場產生變化。住商機構據實價登錄資料，整理歷年總價逾七千萬元的北市豪宅交易，其中今年不...

豪宅自救術？平均成交面積少10.5坪 「這款」成主流

受央行信用管制措施與限貸緊縮影響，住商機構據實價登錄資料，整理歷年總價逾七千萬元的北市豪宅交易，其中今年不僅交易量體腰斬...

新北也爆脫北潮！今年流失逾千人、這區最嚴重

新北市也出現脫北潮，台灣房屋集團趨勢中心統計新北市民政局各區戶籍人口數量，從2022年起連年增加，不過今年卻出現轉折，截...

楊宗緯爆「惡鄰」爭議！家有惡鄰怎辦？專家這麼說

媒體報導，藝人楊宗緯當上社區主委，但卻被住戶指其家人占用公共空間，不注重衛生，控訴是惡鄰居。住商不動產企研室總監徐佳馨表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。