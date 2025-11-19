邁向淨零！港務公司取得 ISO 14064-1 與 GHG Protocol 雙認證

臺灣港務公司所轄七大國際商港及代管澎湖港、布袋港兩座國內商港，全數通過第三方公正機構查證，取得「ISO 14064-1」及「溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）」雙認證，成為國營事業首例，展現港務公司對環境永續與國際減碳標準的高度承諾，更為推動淨零轉型奠定堅實基礎。

港務公司總經理王錦榮表示，取得溫室氣體盤查雙認證有助於深化公司內部減碳管理與決策，建立完善的碳盤查架構，確保碳排放數據透明、準確，並支援減碳策略訂定與績效追蹤；同時提升國際可比性與公信力，使港務公司的碳管理與全球標準接軌，有利於國際合作與交流；碳盤查成果亦可作為港區產業鏈及利害關係人共同推動減碳行動的基礎，使港口整體營運體系朝向低碳、永續方向發展。

面對全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，國際港埠協會（IAPH）與國際海事組織（IMO）等國際組織，均將港埠視為連結海運與陸運，邁向2050年淨零排放的關鍵節點，並陸續制定相關減碳規範，積極推動港口及航運產業轉型。港務公司積極響應國家政策並與國際接軌，已於112年提出「臺灣港務公司範疇一、二減碳目標2030年溫室氣體減量50%，2050年淨零排放」之目標，並持續推動多項減碳措施，包括船舶減速、建置及宣導使用岸電系統、裝卸機具及公務車電動化、完成智慧能源管理系統及辦理綠色採購等，同時自113年起持續辦理「綠色港埠獎勵方案」，鼓勵港區業者共同參與節能減碳行動。

港務公司總經理王錦榮進一步表示：「在全球氣候變遷挑戰日益嚴峻之際，企業責任更顯重要。此次通過ISO 14064-1及GHG Protocol雙認證，不僅為我們的碳管理建立了堅實基礎，也彰顯公司邁向綠色轉型的決心。未來，我們將持續深化減碳行動，與產業鏈夥伴緊密合作，加速邁向淨零排放的永續未來。」