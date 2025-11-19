快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

邁向淨零！港務公司取得 ISO 14064-1 與 GHG Protocol 雙認證

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

臺灣港務公司所轄七大國際商港及代管澎湖港、布袋港兩座國內商港，全數通過第三方公正機構查證，取得「ISO 14064-1」及「溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）」雙認證，成為國營事業首例，展現港務公司對環境永續與國際減碳標準的高度承諾，更為推動淨零轉型奠定堅實基礎。

港務公司總經理王錦榮表示，取得溫室氣體盤查雙認證有助於深化公司內部減碳管理與決策，建立完善的碳盤查架構，確保碳排放數據透明、準確，並支援減碳策略訂定與績效追蹤；同時提升國際可比性與公信力，使港務公司的碳管理與全球標準接軌，有利於國際合作與交流；碳盤查成果亦可作為港區產業鏈及利害關係人共同推動減碳行動的基礎，使港口整體營運體系朝向低碳、永續方向發展。

面對全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，國際港埠協會（IAPH）與國際海事組織（IMO）等國際組織，均將港埠視為連結海運與陸運，邁向2050年淨零排放的關鍵節點，並陸續制定相關減碳規範，積極推動港口及航運產業轉型。港務公司積極響應國家政策並與國際接軌，已於112年提出「臺灣港務公司範疇一、二減碳目標2030年溫室氣體減量50%，2050年淨零排放」之目標，並持續推動多項減碳措施，包括船舶減速、建置及宣導使用岸電系統、裝卸機具及公務車電動化、完成智慧能源管理系統及辦理綠色採購等，同時自113年起持續辦理「綠色港埠獎勵方案」，鼓勵港區業者共同參與節能減碳行動。

港務公司總經理王錦榮進一步表示：「在全球氣候變遷挑戰日益嚴峻之際，企業責任更顯重要。此次通過ISO 14064-1及GHG Protocol雙認證，不僅為我們的碳管理建立了堅實基礎，也彰顯公司邁向綠色轉型的決心。未來，我們將持續深化減碳行動，與產業鏈夥伴緊密合作，加速邁向淨零排放的永續未來。」

減碳 總經理
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

CCPI再評台灣淪氣候變遷績效後段班 環境部：該評比不合理

COP30直擊／氣候變遷績效指標 台灣進步一名仍排後段班

航空減碳新解 波音攜手新創企業封存10萬噸碳排

氣候峰會10日登場 高碳排國減碳支出壓力大

相關新聞

給感心假、去性別制服...北市性別平等認證35企業獲獎

北市第六屆性別平等認證，獲獎名單出爐，今年有5家事業單位通過認證並獲金質獎殊榮；另2家獲得銀質獎項、及10家事業單位獲銅...

不只給薪更給視野！信義房屋高薪實習+沙巴海外見習

信義房屋幕僚暑期實習生計畫今年再升級，除實習期間獲得優渥薪資與學習資源，更首創表現優異者可前往馬來西亞沙巴進行五天四夜深...

中鋼攜手金屬中心 舉辦臺日技術研討會

中鋼（2002）11月18日攜手金屬工業研究發展中心假中鋼集團總部大樓國際會議廳，共同舉辦「第35屆臺日工程技術研討會－...

台日工程技術研討一期一會 聚焦低碳金屬節能

「第35屆臺日工程技術研討會」金屬組會議18日在中鋼集團總部登場，邀日本專家學者就低碳金屬回收材料、高值金屬製程及工業節...

中國管電池出口 讓台廠營收飆新高…歐日車廠為何都搶康普貨？

中國管制電池出口、歐盟要求回收。

直聘移工更便宜 台灣雇主卻寧願找仲介？制度卡關17年的真相

巨大涉強迫勞動事件後，勞動部強調要強化「直聘移工」，讓台灣企業擺脫污名。但這個解方喊了十多年，為什麼做不到？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。