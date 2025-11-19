中高齡求職每月衝8.2萬人 企業留才、AI 培訓現雙缺口

超高齡社會來臨，台灣勞動力結構正經歷劇烈翻轉。根據104人力銀行發布最新《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》顯示，中高齡勞工「退而不休」已成定局，但面對這股熟齡人力潮，企業端顯然準備不足，逾三成企業對中高齡者的AI賦能採取「零作為」，恐在數位轉型浪潮下加劇世代鴻溝。

數據顯示，隨著平均餘命延長與缺工潮效應，中高齡重返或續留職場意願強烈。2023年每月平均有6.1萬名中高齡者主動應徵，至2025年已攀升至8.2萬人。調查指出，高達80.6%的員工希望在60歲後繼續工作，更有六成（60.2%）表明願延後至65歲之後才退場。

儘管《勞基法》已修法放寬勞資協商延後強制退休年齡，但企業端的對接機制卻嚴重滯後。白皮書揭露，面對資深員工的延退意願，有34.2%的企業完全沒有任何留用措施，另有34.4%僅停留在「口頭鼓勵」，合計高達68.6%的企業缺乏實質制度支撐，「延後退休」在多數企業內部恐淪為空泛口號。

在退休準備方面，企業表現同樣消極。76.6%的企業缺乏明確或實際執行的員工退休準備制度，其中過半數（55.6%）完全未規劃。即便是有規劃的企業，多數僅提供基礎的回聘制度（42.1%）或優於法令的退休金（23.8%），對於協助員工規劃「第二人生」的軟性支持，如課程學習、志工參與等，占比均不到兩成。

除了制度面的落差，數位技能的落差更是一大警訊。隨著AI應用普及，60.7%的企業對全體人才的AI能力抱持高度期待，但若對象轉為中高齡者，期待值驟降至42.6%。這顯示企業潛意識中仍存有「長者不擅科技」的刻板印象。

事實上，46.4%的企業已將AI視為中高齡員工的「基本技能」，並認為若具備此能力可提升薪資待遇。企業最看好中高齡者將AI應用於「行政庶務」（48.2%）與「客戶服務」（39%）等支援型工作。然而，市場卻出現「高期待、低支持」的矛盾現象——高達31.2%的企業並未提供任何針對中高齡的AI培訓措施。

104高年級總經理吳麗雪分析，企業對中高齡使用AI的態度矛盾，將導致資深員工受困於數位鴻溝，加劇職場焦慮。她建議企業應建立「內外部AI學習資源」，針對中高齡設計模組化、實作導向的彈性課程，降低學習門檻，避免AI工具成為年齡歧視的新標籤。

吳麗雪指出，參照日本與新加坡2024年65歲以上勞參率皆超過20%的經驗，企業應落實「延後退休＋回聘雙軌制」。她強調，留任制度不僅是解決缺工的手段，更是企業永續治理的延伸。透過薪資彈性、再聘安排與學習支持，讓資深員工轉型為企業內部的導師或知識守門人，才能在超高齡社會中，將沈睡的人力資本轉化為共創價值的起點。