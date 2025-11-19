中鋼攜手金屬中心 舉辦臺日技術研討會

中鋼（2002）11月18日攜手金屬工業研究發展中心假中鋼集團總部大樓國際會議廳，共同舉辦「第35屆臺日工程技術研討會－金屬組」研討會，以「科技引領，永續新程」為主軸，聚焦低碳金屬製程、節能技術及循環再生材料等議題，邀請來自東京科學大學、東北大學、東京大學、JSOL公司、日本富士電機、Welcon公司等日本頂尖專家學者前來與國內產學界人士齊聚一堂，彼此交流最新技術發展與實務經驗，以提升臺灣產業界前瞻性技術與產品開發能力。

金屬中心董事長劉嘉茹致詞表示，台灣正處淨零轉型和產業永續發展的關鍵時刻，循環經濟、金屬高值化、低碳製程及氫能應用是產業韌性發展的重要策略，藉由這次日本專家前來分享研究成果，結合金屬中心與中鋼在金屬材料研發與產業應用的能量，期許深化台日合作，加速台灣金屬產業轉型與永續發展。

中鋼技術部門副總劉宏義致詞說明，面對全球氣候變遷與淨零轉型的嚴峻挑戰，鋼鐵產業轉型刻不容緩，中鋼正結合產、官、學、研能量，積極投入低碳製程、循環經濟與氫能應用等研發工作，期盼今日技術研討會不僅促進臺日交流彼此學習，更能拓展合作契機，推動臺灣產業永續發展。

研討會上午主要聚焦在金屬材料領域，由東京科學大學名譽教授熊井真次率先分享日本推動鋁材升級回收的技術發展；另外，東北大學特聘教授長坂徹也則介紹鋁廢料回收再利用的技術挑戰與解決方案；再來，東京大學副校長小関敏彦詳細說明航太零件成形技術的重要性、競爭優勢與未來發展趨勢。

下午場次展開節能技術領域深入探討，首先由知名電磁分析軟體公司JSOL首席技術顧問山田隆揭示先進馬達與材料模擬整合的最新進展；接著，全球電熱工業設備大廠日本富士電機課長丸田悠理分享電熱工業爐的節能技術；最後一場專講由日本熱交換器Welcon公司社長鈴木裕說明擴散接合技術特性及破壞與非破壞試驗的評估方法。

中鋼近年來不僅戮力推動節能減碳與智慧製造，更投入研發資源積極發展氫能冶金、碳捕捉再利用、能源管理優化等多項關鍵技術，台日技術研討會除安排精彩萬分的專題演講外，中鋼技術團隊亦就電磁模擬、再生鋁材等主題與日本學者專家深入交流，探討未來技術合作的可能性與潛在方向。透過這次研討會深入及充分交流，中鋼拓展與日本產學界的合作契機，未來不僅將持續以創新技術作為公司發展動力，也為台灣產業轉型與永續發展打造更加厚實堅韌的基石。