給感心假、去性別制服...北市性別平等認證35企業獲獎

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市第六屆性別平等認證，獲獎名單出爐，今年有5家事業單位通過認證並獲得金質獎殊榮。本報資料照片
北市第六屆性別平等認證，獲獎名單出爐，今年有5家事業單位通過認證並獲金質獎殊榮；另2家獲得銀質獎項、及10家事業單位獲銅質獎，更有5家事業單位獲得創意獎。

今年度獲獎事業單位各有特色，也推動不少優於法令措施，值得其他事業單位借鏡，如每年動用特別預算進行薪酬調整，在常態調薪後啟動性別調薪機制，透過層層篩選與分析逐步縮小 Gender Pay Gap，實現性別薪資平等。

還有企業響應38國際婦女節，對內部全體員工舉辦性別意識及DEI培力講座、消弭無意識偏見課程；員工可穿著自我認同且去性別化的公司制服或職場服裝出勤及參與公司活動；提倡Work-Life Balance，到職即預給特休假，另提供帶薪假別供同仁彈性安排。

也有企業提供高額生育禮金及托兒津貼補助，減輕同仁育兒的財務負擔；提供五種彈性上下班時間，以及每周一天在家工作制度，有利於同仁在安排家庭照顧與工作間取得平衡；提供優於法規的「感心假」，讓員工可陪同親屬或子女就醫，兼顧工作與生活；舉辦員工及其家屬同樂的家庭日、行程豐富的員工旅遊及年度福利健康檢查，設有現場醫護諮詢及EAP員工協助方案。

北市勞動局率全台之先，2020年首創職場性別平等認證，每年檢視修正調整指標，透過8項指標協助事業單位全面檢視內部機制、決策組織、教育訓練，及相關措施或制度是否已納入多元性別平等意識。辦理至今(114)年已邁入第6年，今年申請事業單位共有47家，獲獎事業單位計有35家，其中凱基金融控股股份有限公司、永豐金融控股股份有限公司、元富證券股份有限公司、美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司、安永聯合會計師事務所等5家取得合格認證的金質獎殊榮。

勞動局長王秋冬表示，北市府相信，唯有建立一個尊重與包容的工作環境，人才才會安心投入、企業才會穩健發展，勞動局積極鼓勵事業單位採多元創新及創意的方式破除性別枷鎖，全面落實多元性別、平等友善之職場環境。

王強調，北市府倡導職場性別平等的初衷是希望能跟隨國際性別平權的趨勢。鼓勵企業以「多元創新、尊重友愛」的精神，吸引更多事業單位一同推動職場多元性別平等。也期待台北市政府的努力不僅是一小步，更會成為台灣職場性別平權推進的重要一步。

