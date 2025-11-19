台日工程技術研討一期一會 聚焦低碳金屬節能

「第35屆臺日工程技術研討會」金屬組會議18日在中鋼集團總部登場，邀日本專家學者就低碳金屬回收材料、高值金屬製程及工業節能應用等先進技術分享最新研究成果及產業趨勢，期許加速台灣金屬產業轉型與淨零永續發展。

金屬中心𢹂手中鋼主辦的「臺日工程技術研討會」自1980年創辦，45年來成為台、日兩國間重要的技術交流平台。

這次金屬組規畫金屬材料與工業節能兩大核心主題，邀6名日本頂尖學者與標竿企業專家進行專題分享。東京科學大學熊名譽教授熊井真次分析回收鋁料循環技術現況與發展趨勢；東北大學特聘教授長坂徹也從資源流角度提供鋁料回收應用面臨的技術挑戰與解決方案；東京大學副校長小関敏彦探討先進航太合金與製造技術。

工業節能領域，在電磁材料模擬軟體開發聞名的JSOL公司分享先端馬達與材料模擬整合的最新發展，提供高功率低能耗與小型化的設計方案；日本富士電機以最新的電熱工業爐節能技術，提供金屬產業低碳轉型的解決方案；日本Welcon公司分享擴散銲接技術在微流道產品製造的應用。

金屬中心製程處則由處長鄭炳國率技術團隊，就鋁金屬回收與航太零組件製程與日方交流。升級處長林恒育率團隊針對氫能與燃燒器設計等先進領域，與日本交換意見。

金屬中心董事長劉嘉茹說，台灣正處於淨零轉型和產業永續的關鍵發展時刻，循環經濟、金屬高值化、低碳製程及氫能應用是產業韌性發展的重要策略。藉由此次台日交流，再結合金屬中心與中鋼公司在金屬材料研發與產業應用的能量，希望加速金屬產業淨零轉型發展。