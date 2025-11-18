國科會核准興友科技、超數科技、潤譽科技進駐中科園區

國家科學及技術委員會科學園區審議會第28次會議，18日通過興友科技、超數科技、潤譽科技等3家公司進駐中科園區投資案，投資金額合計0.46億元。今年度截至目前為止，中科園區累計引進18家新投資案，投資總金額達37.25億元。

中科管理局表示，興友科技中科分公司將設立於中部科學園區虎尾園區，本案投資金額0.2億元，主要產品為生物電阻抗體組成分析儀。

興友科技以生物電阻抗分析技術（bioelectrical impedance analysis，BIA）為主軸，開發新型、高精準度體組成測量技術的產品，包含簡易單頻、雙頻全身至臨床應用的多頻、多肢段的生物電阻抗等測量技術，廣泛應用於家庭保健、專業醫療及特殊族群分析等各系列機型。

興友科技率先開發全球第一個可透過BIA技術測量骨密度的專利及實用技術，並已取得多項國際發明專利，將可與園區骨科醫療器材與智能穿戴照護設備廠商形成互補及深度合作，推動中部地區生醫技術整合與產業升級，串連精準健康完整產業鏈。

超數科技將進駐中部科學園區台中園區，投資金額0.16億元，投入企業AI應用開發平台（AI Twin）、工具機智慧助理（Copilot for Machine Tools）等應用軟體的研究開發。超數科技以大語言模型及視覺計算，搭配自研的Dy-RAG精準檢索與推理技術，強化長文本與專業場景的AI生成能力。另透過AI Twin與機台端Copilot一體化方案，聚焦製造業場域「人機協作、異質機群整合、可追溯與合規治理」，有助提升我國生成式AI在智慧機械的創新價值。

潤譽科技中科分公司將進駐中部科學園區二林園區，投資金額0.1億元，提供水泥3D列印所需的五大關鍵技術，包含設備、軟體、結構設計、材料與製程，協助客戶從概念設計到實際建造全面落地。

潤譽科技採用以石英砂與生物炭為基礎的水泥砂漿配方，不僅可提升列印材料的強度和細緻度，同時藉由生物炭的加入，能有效促進碳中和，並與中科園區多家廠商合作，透過「生物炭供應→3D列印整合→綠色材料應用」的完整產業鏈，展現兼具結構性能與環境永續的創新優勢。

未來進駐中科園區設立生產及服務據點後，預期可發揮即時供應鏈反應優勢，提升整體服務效能及營運效率，促進與科學事業之間的生產鏈協同效應。