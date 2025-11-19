能源論壇12月18日登場 能源署副署長吳志偉：推動二次能源轉型

經濟部能源署副署長吳志偉表示，發展多元綠能為國際公認達成淨零排放的核心，未來政府推動二次能源轉型有三大方向，包括延續能源轉型、發展多元綠能，同時推動深度節能，及透過加強科技儲能及強韌電網穩定供電。

經濟日報將於12月18日舉辦「2025能源願景高峰論壇-能源轉型2.0：解方與行動」，邀請政府首長、企業領袖共同探討能源轉型及淨零轉型議題。本論壇由經濟日報主辦，經濟部能源署、工研院、台電、台達電（2308）、永豐餘、元大金控、寶晶能源等協辦。

吳志偉當天將以「再生能源的戰略布局」為題發表專講。我國自2016年起以再生能源為主軸推動能源轉型已有豐盛成果。截至今年9月底再生能源累積裝置容量已達22.2GW（10億瓦），占全國總發電裝置容量約32.4%，為2016年的4.7倍，優於COP28再生能源三倍增倡議目標。

吳志偉表示，經濟部仍將持續推動二次能源轉型。在發展多元綠能方面，經濟部將穩健推動太陽光電及離岸風電，並積極布局地熱、小水力等，持續提高綠電占比，朝向2050淨零目標努力。

太陽光電未來將採取「最大化屋頂潛力」與「優化地面利用」雙軌策略，鼓勵企業及家戶屋頂設置，並加強地面型社會溝通；離岸風電方面也持續評估擴大可設置空間，就航道、漁場等範圍與相關部會研商多元共榮使用之設置範圍；同時引導國內外銀行、保險資金投資離岸風場開發，優化融資環境。

新能源發展將以地熱為主，經濟部滾動檢討地熱躉購費率、提供合理誘因鼓勵業者投入傳統型地熱開發；同時，擴大地熱資源探勘、布局深層地熱。同時透過各部會及國營事業共同盤點，開發對環境友善之小水力資源。

吳志偉提到，經濟部已提出「深度節能」規畫，目標預計2024年至2027年（四年期）節電206億度；且已啟動深度節能各項工作，包括導入金融資金，扶植ESCO擴大節能服務能量。

