投資大趨勢論壇／金管會主委彭金隆：ETF 助攻亞資中心

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
經濟日報主辦「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，金管會主委彭金隆（左四）出席致詞，並與貝萊德iShares ETF業務副總經理莊筑豐（左起）、群益台灣科技創新主動式ETF基金經理人陳朝政、復華投信國內股票部主管暨主動復華未來50 ETF經理人呂宏宇、國泰投信量化暨指數事業處協理陳郁仁、野村投信投資策略部副總經理但漢遠、主動安聯台灣高息ETF基金經理人施政廷、經濟日報社長劉永平合影。記者余承翰／攝影
金管會主委彭金隆昨（18）日表示，截至今年10月底，台灣ETF市場規模已突破7兆元，參與人數超過1,500萬人，推動亞洲資產管理中心是我國金融業全面升級的重要目標，ETF即當中關鍵的推動力量之一，金管會將持續推動ETF市場發展，讓台灣ETF朝向更繁盛、更安全方向持續成長。

經濟日報昨天主辦「投資大趨勢論壇 2026 ETF創造輝煌」，彭金隆出席致詞，並釋出以上訊息。本論壇由國泰投信、復華投信、野村投信、群益投信、安聯投信、貝萊德投信協辦。

彭金隆指出，金管會為提供投資人更多元投資工具，這些年來陸續開放了槓桿型、反向型、商品期貨型等多種ETF，今年也開放了主動式與被動式多資產ETF上市，促進整體金融市場創新。

彭金隆說，台灣2,300萬人口中，已有超過一半以上民眾參與ETF投資，不僅是市場發展的重要里程碑，也代表台灣朝向「亞洲資產管理重鎮」的實力展現。

他指出，台股今年上市公司營收更將創新高，台股市值突破3兆美元，成為全球第八大市場。透過ETF多元發展與跨境合作，有助資金活絡與商品創新，也進一步提升台灣資本市場吸引力。

談及台灣ETF商品發展，彭金隆表示，今年金管會開放主動式ETF與被動式多資產ETF後，至今已有超過13檔主動式及兩檔被動式多資產ETF上市，規模合計已逾900億元，需求相當強勁。

在跨境商品合作與拓展國際布局方面，今年9月野村投信在東京證交所與臺灣證交所推出台日ETF相互掛牌，同月12日，國泰投信的台灣科技龍頭ETF（00881）也在東京證交所掛牌交易。彭金隆說，這些都是台灣在提升商品國際化能見度上持續努力成果，而ETF也是推動台灣成為亞資中心的關鍵推力之一。

