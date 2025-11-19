統一集團收購台灣家樂福 最終交易價302億元

快訊

中央社／ 台北18日電

統一與統一超今天公告家福股份有限公司（家樂福）股權交易案核算確定最終交易價金9.7億美元（約新台幣302.3億元），相比2023年給付交易價金10.02億美元（約新台幣311.6億元），減少3200萬美元（約新台幣9.9億元）。

統一企業與統一超併購台灣家樂福案2023年完成交割，統一企業、統一超買回家樂福6成股份，當時公告總計給付交易價金約10.02億美元。

在併購家樂福2年後，統一與統一超今天分別公告，就家福股份有限公司股份買賣事宜簽署了股份買賣契約，依契約約定，核算確定最終交易價金約為8億美元和1.69億美元，總計約9.7億美元，相比當初10.02億美元，減少3200萬美元。

目前家樂福有量販店和超市店，根據家樂福官網，量販店為63間分店，超市店有239間分店，以量販店店數來看，為全台量販店龍頭。

家樂福 新台幣 統一超
