聽新聞
0:00 / 0:00

統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
統一集團收購家樂福的最終交易價金正式拍板定案。圖／聯合報系資料照片
統一集團收購家樂福的最終交易價金正式拍板定案。圖／聯合報系資料照片

統一集團收購家樂福的最終交易價金正式拍板定案。統一企業（1216）與統一超商（2912）昨（18）日公告，確定金額為新台幣301億元，較原先預估的金額調降約10億元。

統一集團於2023年6月30日買下家福公司（簡稱台灣家樂福），其中統一企業與統一超分別回購49.5％與10.5％股份。

統一集團收購台灣家樂福案已於2023年完成交割，總計給付之交易價金約10.02億美元（約新台幣311.64億元）。該最終支付金額較2022年簽約價290億元增加21億元。惟依股份買賣協議條款，並核算台灣家樂福之現金及其他項目後，於兩年後核定之最終交易價金實為301億元，較原先預估之交易價金減少約10億元。

統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。

目前家樂福全台約有63家量販店，302家超市，營收一年約800億元。由於家樂福享有統一集團的通路資源，並在今年9月併入統一OPENPOINT生態圈，累計點數可在康是美、星巴克等至少14個品牌通路使用，在會員經濟等綜效下，強化家樂福營運動能。

就目前量販市場來看，目前台灣主要由統一、全聯和愛買三家本土廠商相互競逐，外商只剩下美商好市多。

統一集團近幾年併購案頻頻，進攻數位經濟。自去年買下雅虎台灣電商事業，又出手入股網家，積極布局電子商務，統一董事長羅智先日前被問及怎麼看網家這幾季虧損時表示，虧損到一個程度就會觸底反彈、自然就會有辦法。

針對未來展望，羅智先曾表示，面對外部環境的不確定性，統一集團作為「全天候公司」，無論晴天或下雨，仍具備平衡與抗壓優勢。

統一第3季稅後純益為59.9億元，季增8.7%、年減1％，每股純益1.06元；累計今年前三季稅後純益為166.6億元，年減4.9%，每股純益2.93元。

家樂福 統一集團 統一超商
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

燒廚餘恐有戴奧辛 桃園民代籲設蒸煮中心創造循環經濟

家樂福連收5間！經營21年台中青海店 年底熄燈

家樂福「1隱藏服務」太強！網友試過後大推：CP值爆表

家樂福火鍋季百款湯底火熱登場 滿額最高折150元 限時再加碼OPENPOINT

相關新聞

投資大趨勢論壇／金管會主委彭金隆：ETF 助攻亞資中心

金管會主委彭金隆昨（18）日表示，截至今年10月底，台灣ETF市場規模已突破7兆元，參與人數超過1,500萬人，推動亞洲...

能源論壇12月18日登場 能源署副署長吳志偉：推動二次能源轉型

經濟部能源署副署長吳志偉表示，發展多元綠能為國際公認達成淨零排放的核心，未來政府推動二次能源轉型有三大方向，包括延續能源...

投資大趨勢論壇／國泰投信量化暨指數事業處協理陳郁仁：「倚天屠龍」 理財利器

台灣邁入超高齡社會，退休理財刻不容緩，國泰投信量化暨指數事業處協理陳郁仁建議，投資台股不妨選「倚天劍」搭配「屠龍刀」，透...

投資大趨勢論壇／野村投信投資策略部副總經理但漢遠：選股方向 三個關鍵

台股還能買嗎？野村投信投資策略部副總經理但漢遠指出，台灣經濟與企業獲利成長仍正向看待，在AI帶動下，未來12個月台灣企業...

投資大趨勢論壇／主動復華未來50經理人呂宏宇：主動商品 超前部署

復華投信國內股票部主管暨主動復華未來50（00991A）經理人呂宏宇表示，主動式ETF操作特色是非常靈活，只要發現趨勢有...

投資大趨勢論壇／主動安聯台灣高息 ETF 經理人施政廷：高息打底 成長加值

主動安聯台灣高息ETF（00984A）經理人施政廷表示，台股企業獲利有機會連續四年成長；面對台股本益比來到新高的投資人解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。